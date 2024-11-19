Для младшеклассников Каширы провели квест-игру по ПДД

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 19 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.