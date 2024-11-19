Для младшеклассников Каширы провели квест-игру по ПДД

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Квест-игру по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, зеленый» провели в Кашире сотрудники ГАИ вместе с активистами отряда ЮИД школы №9 для учеников младших классов на базе Центра дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участие в квесте приняли три команды из разных каширских школ. Ребята получили маршрутный лист и за четыре этапа должны были дойти до финала, выполняя различные задания на знание ПДД», — говорится в сообщении.В ходе квеста участники должны были правильно собрать дорожные знаки и объяснить их значение, пройти тест, разгадать ребусы, а также ответить на вопросы по оказанию медицинской помощи и наложить повязку. По итогам игры ребятам вручили тематические памятки.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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