Для молодёжи Серебряных Прудов устроили правовой экзамен

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Акцию «Правовой экзамен» провёл в Серебряных Прудах Молодёжный парламент, участие в проверке знаний в области права приняли около 40 молодых жителей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция направлена на оценку правовой грамотности жителей Московской области, а также на привлечение внимания к важности знаний о Конституции», — прокомментировала мероприятие спикер подмосковного Молодёжного парламента Татьяна Некрасова.В Серебряных Прудах «Правовой экзамен» проводился впервые. В число почётных гостей мероприятия вошли глава округа Олег Павлихин, замглавы Алексей Волков и члены муниципального Совета депутатов. Всем участникам предлагалось ответить на 26 вопросов, которые касались общих знаний по праву и истории, а также решения правовых задач.
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