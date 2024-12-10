Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Традиционный турнир сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского состоялся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С. А. Фирсова в городском округе Серебряные Пруды, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации муниципала.
«Команды различных силовых структур соревновались в перетягивании каната, плавании, комбинированной эстафете и сдаче нормативов ГТО по четырёхборью. По итогам состязаний первое место заняла команда ОМВД, второе — команда Мособлпожспаса, а третье — росгвардейцы», — говорится в сообщении.Победителям и призёрам турнира вручили кубки, медали и дипломы от Серебряно-Прудского благочиния.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Ранее сообщалось, что 13 декабря в парке «Серебряный» округа Серебряные Пруды состоится лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка».
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