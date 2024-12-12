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В Серебряных Прудах стартовал сбор подарков для детей из нуждающихся семей

Фото: istockphoto.com/HAKINMHAN

Фото: istockphoto.com/HAKINMHAN

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в городском округе Серебряные Пруды: для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, проводится сбор новогодних подарков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В качестве подарков принимаются игрушки, сладости, новая одежда, школьные принадлежности и пр. Сбор проводится в кабинетах №16 и №17 в здании Центрального дома культуры Серебряных Прудов по адресу: улица Первомайская, 12. Время работы — с 9 утра до 17:00», — говорится в сообщении.
Принять участие в акции жителей Серебряных Прудов приглашает Комиссия по делам совершеннолетних и защите их прав при администрации округа. Сбор подарков завершится 27 декабря.

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