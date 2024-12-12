В Серебряных Прудах стартовал сбор подарков для детей из нуждающихся семей

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Благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в городском округе Серебряные Пруды: для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, проводится сбор новогодних подарков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.