В Серебряных Прудах стартовал сбор подарков для детей из нуждающихся семей

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Благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в городском округе Серебряные Пруды: для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, проводится сбор новогодних подарков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В качестве подарков принимаются игрушки, сладости, новая одежда, школьные принадлежности и пр. Сбор проводится в кабинетах №16 и №17 в здании Центрального дома культуры Серебряных Прудов по адресу: улица Первомайская, 12. Время работы — с 9 утра до 17:00», — говорится в сообщении.Принять участие в акции жителей Серебряных Прудов приглашает Комиссия по делам совершеннолетних и защите их прав при администрации округа. Сбор подарков завершится 27 декабря.
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