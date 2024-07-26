Для муниципальных глав ЛНР провели выездные стажировки в округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Делегация руководителей муниципалитетов ЛНР посетила шесть округов Московской области для ознакомления с эффективными управленческими практиками в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», сообщает пресс-служба подмосковного министерства территориальной политики.
«Участники образовательной программы разделились на три группы и отправились в Коломну, Зарайск, Истру, Власиху, Пушкинский и Королёв», — говорится в сообщении.В Коломне и Зарайске представители ЛНР ознакомились с практикой формирования комфортной городской среды. Во Власихе гостям рассказали о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. А в Королёве и Пушкине главной темой выездной стажировки стала деятельность муниципалитетов в сфере общественного транспорта.
В общей сложности визит делегации ЛНР в Московскую область будет продолжаться три дня.
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