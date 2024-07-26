В Коломне поделились опытом благоустройства с делегацией из ЛНР

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна
Опытом работы по созданию комфортной городской среды поделился глава городского округа Коломна Александр Гречищев с делегацией руководителей муниципалитетов ЛНР, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мы представили не только уже реализованные проекты в исторической части города, но и наш подход к планированию новых общественных пространств. Особое внимание при этом уделили взаимодействию с жителями. Вовлечение людей в процесс принятия решений – это один из принципов нашего губернатора», — отметил Александр Гречищев.Он подчеркнул, что в округе проводятся обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, чтобы по возможности учесть интересы всех категорий жителей.
Ранее сообщалось, что делегация из ЛНР прибыла в Московскую область в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень».
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