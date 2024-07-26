Подмосковье принимает делегацию ЛНР для передачи опыта муниципального управления

Фото: пресс-служба Минтеруправления МО
Делегация глав муниципалитетов ЛНР прибыла в Московскую область для ознакомления с местными практиками управления, визит проводится в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», сообщает пресс-служба Митеруправления Подмосковья.
«В Московской области принят свод стандартов и алгоритмов, которые помогают систематизировать работу и добиваться хороших результатов. При этом главное умение управления – переложить бюрократические истории на жизнь. Основа любого развития – правильная коммуникация. Люди ждут открытого общения и простых, понятных мер по повышению качества жизни», — отметила на открытии образовательного модуля вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.Эффективность подмосковных управленческих практик и важность их распространения на новые регионы России отметил руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов.
«Сила Подмосковья в том, что это команда, пронизывающая всю территорию и решающая вопросы повышения качества жизни в регионе. Эти практики важны и должны быть заимствованы с приземлением на муниципальные образования Новороссии и Донбасса», — сказал Евгений Подшивалов.В рамках трёхдневной образовательной программы представители ЛНР встречаются с главами подмосковных муниципалитетов, узнают о реализации различных проектов для жителей, а также о способах решения возникающих проблем.
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