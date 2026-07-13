Для новосибирских школьников провели «День с Защитником»
Сотрудники Новосибирского регионального общественного военно-патриотического движения «Защитник» провели для воспитанников детского лагеря проект «День с Защитником». Об этом рассказали пресс-службе киберспортивной лиги «Квазар».
По данным Om1 Новосибирск, в мероприятии приняли участие порядка 300 детей в возрасте от 8 до 17 лет. В программе было обучение управлению БПЛА, уроки цифровой безопасности, занятия по тактической медицине и многое другое.
Так, детский тренер по компьютерному спорту Иван Харченко поведал подросткам о видах БПЛА и особенностях их применения. После теории дети сами управляли беспилотниками на компьютерном симуляторе.
При этом председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области и президент Лиги компьютерного спорта «Квазар» Павел Ревердатто рассказал школьникам, как защитить личные данные в сети, и научил их распознавать схемы интернет-мошенничества.
«Дети узнали, что такое фишинг, научились проверять адреса сайтов, отличать подозрительные ссылки и поняли, почему нельзя сообщать посторонним коды из SMS и другую конфиденциальную информацию», — уточнил Ревердатто.
Мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Программу разделили на два блока. В рамках первого состоялись просветительские лекции, мастер-классы и образовательные встречи. Вторую часть посвятили военно-спортивной подготовке, в рамках которой подростки смогли отработать элементы тактики и стрельбы с помощью лазертага.