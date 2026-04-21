Российский киберспортсмен может оказаться за решеткой из-за никнейма
Российского киберспортсмена по Counter-Strike Данила Крышковца могут арестовать на 15 суток из-за его игрового никнейма — donk666*. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Уточняется, что причина кроется в статье, согласно которой использование трех шестерок рассматривается как проявление сатанизма*. По информации источника, именно это число суды упоминают среди символов наряду с перевернутыми христианскими крестами*, пентаграммой* и изображением Бафомета*.
По закону за подобное нарушение грозит либо штраф до двух тысяч рублей, либо административный арест.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае криминального авторитета Бичико Пруидзе приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии за пропаганду АУЕ*.
