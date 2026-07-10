В Новосибирске функционируют бесплатные секции киберспорта

10 июля 2026, 16:35

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Новосибирске с 2022 года на базе ГАУ ДО НСО «СШОР по стрелковым видам спорта» работает бесплатная киберспортивная секция. Об этом рассказал президент киберспортивной лиги «Квазар», председатель Новосибирской Федерации компьютерного спорта Павел Ревердатто.





Он отметил, что многие школьники проводят летние каникулы за онлайн-играми. При этом эксперт предупредил, что бесконтрольный гейминг может привести к зависимости. Однако, по его словам, интерес к играм можно направить в спортивное русло.





«Запрещать ребенку играть, особенно подростку, — трудно и, может быть, даже вредно. Вместо этого можно отправить его в секцию по компьютерному спорту. Там ребята не просто играют, а занимаются под присмотром тренера, развивают дисциплину, учатся анализировать ошибки и работать в команде», — объяснил Ревердатто изданию Om1 Новосибирск.