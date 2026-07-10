В Новосибирске функционируют бесплатные секции киберспорта
В Новосибирске с 2022 года на базе ГАУ ДО НСО «СШОР по стрелковым видам спорта» работает бесплатная киберспортивная секция. Об этом рассказал президент киберспортивной лиги «Квазар», председатель Новосибирской Федерации компьютерного спорта Павел Ревердатто.
Он отметил, что многие школьники проводят летние каникулы за онлайн-играми. При этом эксперт предупредил, что бесконтрольный гейминг может привести к зависимости. Однако, по его словам, интерес к играм можно направить в спортивное русло.
«Запрещать ребенку играть, особенно подростку, — трудно и, может быть, даже вредно. Вместо этого можно отправить его в секцию по компьютерному спорту. Там ребята не просто играют, а занимаются под присмотром тренера, развивают дисциплину, учатся анализировать ошибки и работать в команде», — объяснил Ревердатто изданию Om1 Новосибирск.
В бесплатной киберспортивной секции, которая работает на базе ГАУ ДО НСО «СШОР по стрелковым видам спорта», подросткам от 14 лет предлагают дисциплины «тактический трехмерный бой» (CS 2) и «боевая арена» (Dota 2). Предполагаются как индивидуальные, так и командные тренировки. Занятия проводятся в соответствии с федеральными стандартами. Также воспитанники имеют возможность участвовать на региональных и всероссийских соревнованиях Федерации компьютерного спорта России и лиги «Квазар».