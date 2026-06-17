В Новосибирске начнут готовить специалистов в сфере киберспорта
В Новосибирске можно будет получить среднее профессиональное образование в сфере киберспорта. Выпускников девятого класса начнут готовить к карьере игроков, работе тренерами, аналитиками, менеджерами команд, комментаторами и организаторами турниров.
Председатель Новосибирского областного отделения Федерации компьютерного спорта и президент киберспортивной Лиги «Квазар» Павел Ревердатто отметил, что цифровая индустрия в России стремительно развивается, и это требует появления соответствующих программ обучения.
«Постепенно профессиональные треки наших учебных заведений пополняются такими образовательными модулями, потому что растут масштаб и популярность киберспорта в стране. Сейчас мы чувствуем острую нехватку кадров, которые могут свободно ориентироваться в специфике цифровых видов спорта», — приводит Om1 Новосибирск слова Ревердатто.
Обучение будет длиться два года и 10 месяцев. В этот период студенты освоят ключевые аспекты управления командами, проведения спортивных мероприятий, администрирования и психологии в спорте. Преподавателями выступят эксперты из индустрии, в том числе действующие и бывшие профессиональные спортсмены и тренеры. По завершении программы выпускники получат диплом о среднем профессиональном образовании.