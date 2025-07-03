Для отличников Кузбасса могут вернуть бесплатный проезд

03 июля 2025, 11:35

Фото: iStock/puhimec

В Кемеровской области для отличников могут вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом в рамках прямой линии сообщил губернатор региона Илья Середюк, пишет «Сiбдепо».





По словам Середюка, на сегодняшний день в Кузбассе для одаренных школьников и студентов предусмотрены стипендии и бюджетная форма обучения. Тем не менее сами учащиеся хотят получать повышенные стипендии, бесплатные проездные, путёвки в санатории и лагеря, бесплатные билеты на культурные мероприятия. Кроме того, они просят организовывать в регионе больше мероприятий специально для молодежи.



Середюк пообещал учесть пожелания кузбасских отличников.



Тем временем в Госдуму собираются внести законопроект об увеличении стипендии студентов до прожиточного минимума. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.





«Учитывая, что в России ежегодно устанавливается прожиточный минимум, предлагается установить, что размер государственных стипендий, назначаемых студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения, не может быть ниже установленной величины прожиточного минимума», — говорится в пояснительной записке.