В Подмосковье поддерживают без малого 92 тыс. ветеранов боевых действий

01 июля 2025, 22:27

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области проживают более 91,8 тыс. ветеранов боевых действий, и Мособлдума постоянно совершенствует меры их поддержки. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.





1 июля в Подмосковье отмечают День ветеранов боевых действий. Памятную дату Мособлдума официально установила в 2022 году.

«В этот день мы с благодарностью и уважением чествуем тех, кто с мужеством и самоотверженностью выполнял боевые задачи, защищая интересы Родины. Ваш подвиг невозможно переоценить. В нашем регионе проживают более 91,8 тыс. ветеранов боевых действий. Мы понимаем, что вернуться к мирной жизни непросто, поэтому постоянно совершенствуем меры поддержки наших героев, расширяем льготы, помогаем с трудоустройством», – сказал Брынцалов.