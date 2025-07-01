В Подмосковье поддерживают без малого 92 тыс. ветеранов боевых действий
В Московской области проживают более 91,8 тыс. ветеранов боевых действий, и Мособлдума постоянно совершенствует меры их поддержки. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
1 июля в Подмосковье отмечают День ветеранов боевых действий. Памятную дату Мособлдума официально установила в 2022 году.
«В этот день мы с благодарностью и уважением чествуем тех, кто с мужеством и самоотверженностью выполнял боевые задачи, защищая интересы Родины. Ваш подвиг невозможно переоценить. В нашем регионе проживают более 91,8 тыс. ветеранов боевых действий. Мы понимаем, что вернуться к мирной жизни непросто, поэтому постоянно совершенствуем меры поддержки наших героев, расширяем льготы, помогаем с трудоустройством», – сказал Брынцалов.В Подмосковье предусмотрены такие меры поддержки ветеранов боевых действий, как компенсация ЖКУ, ежемесячная денежная выплата, выплата взамен земельного участка, льготный проезд, налоговые льготы, социальная газификация, квотирование рабочих мест и многое другое.
Обо всех мерах поддержки можно узнать на сайте Мособлдумы.