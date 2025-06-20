В Московской области стартовала приёмная кампания в вузы и колледжи

20 июня 2025, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье, как и по всей России, 20 июня началась приёмная кампания в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Об этом напомнили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«В этом году приём стартовал более чем в 1,2 тыс. вузов, а также в 4 тыс. колледжей и техникумов. Предусмотрено более 619 тыс. бюджетных мест в вузах и 835 тыс. – в организациях среднего профессионального образования. Акцент при распределении мест сделан на специальности, способствующие технологическому лидерству России. 73% бюджетных мест направлены в региональные вузы. Почти половина направлений подготовки связана с инженерией и современными технологиями. Сохраняется также высокий спрос на медицинские, педагогические и общественные специальности», – сказали в ведомстве.