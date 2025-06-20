В Московской области стартовала приёмная кампания в вузы и колледжи
В Подмосковье, как и по всей России, 20 июня началась приёмная кампания в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Об этом напомнили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В этом году приём стартовал более чем в 1,2 тыс. вузов, а также в 4 тыс. колледжей и техникумов. Предусмотрено более 619 тыс. бюджетных мест в вузах и 835 тыс. – в организациях среднего профессионального образования. Акцент при распределении мест сделан на специальности, способствующие технологическому лидерству России. 73% бюджетных мест направлены в региональные вузы. Почти половина направлений подготовки связана с инженерией и современными технологиями. Сохраняется также высокий спрос на медицинские, педагогические и общественные специальности», – сказали в ведомстве.Для участников спецоперации и членов их семей существует отдельная квота – не менее 10% от объёма бюджетных мест. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для выпускников приграничных регионов. Квота целевого приёма – 23%.
Параллельно стартовала приёмная кампания в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, интерес к обучению в СПО растёт – свыше 62% девятиклассников выбирают колледжи. В этом году количество бюджетных мест увеличено на 51 тыс. – до 835 тыс.
В Московской области приёмная кампания охватывает 113 техникумов и колледжей, которые предлагают свыше 245 образовательных программ, а также 65 высших учебных заведений.
Подать документы в колледжи и техникумы региона можно очно и через региональный портал госуслуг. Для некоторых специальностей предусмотрены вступительные испытания. Приём завершится 15 августа.
Подмосковные вузы принимают документы через приёмные комиссии и в цифровом формате благодаря суперсервису «Поступление в вуз онлайн».
Завершится приём 25 июля. Выпускники могут сдать документы в пять вузов, указав до пяти направлений подготовки в каждом.