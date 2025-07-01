В Подмосковье по программе ремонта до конца года благоустроят 565 дворов

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области завершили комплексное благоустройство 200 дворовых территорий. Работы проводят в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.



«Благоустройство включает ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек, озеленение, модернизацию парковочных мест и обновление малых архитектурных форм. В планах на текущий год – благоустройство 565 дворов. Работы продолжаются по утверждённому графику», – отметили в ведомстве.
Ранее зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что контролировать процесс будут в цифровом формате через систему СКПДИ. Подрядчики должны заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.

Подробнее с адресной программой можно ознакомиться на сайте министерства.

Лора Луганская

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