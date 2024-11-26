Для пчеловодов Подмосковья разработали новые ветправила по профилактике нозематоза

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало проект ветеринарных правил по предотвращению и борьбе с нозематозом — опасным заболеванием, представляющим угрозу для пчёл.
Нозематоз вызывает поражение средней кишки у насекомых, что ведёт к ослаблению и гибели пчелиных семей. Экономический ущерб от этой болезни может составлять до 100 % из-за смертности пчёл и снижения их продуктивности.
Проект ветеринарных норм размещён на сайте нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут актуальны до 1 сентября 2031 года.
Документ содержит общую информацию о нозематозе, требования к профилактике и диагностике заболевания, а также описывает процедуры ограничения и снятия карантина при обнаружении нозематоза.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчёркивает, что в настоящее время профилактика и борьба с нозематозом регулируются инструкцией 1998 года. Ожидается, что новые ветеринарные нормы улучшат ситуацию.
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Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%
Проект ветеринарных норм размещён на сайте нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут актуальны до 1 сентября 2031 года.
Документ содержит общую информацию о нозематозе, требования к профилактике и диагностике заболевания, а также описывает процедуры ограничения и снятия карантина при обнаружении нозематоза.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчёркивает, что в настоящее время профилактика и борьба с нозематозом регулируются инструкцией 1998 года. Ожидается, что новые ветеринарные нормы улучшат ситуацию.
Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%
Дайана Хусинова