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Названы полезные свойства пчелиного яда

23 сентября 2024, 17:49
Фото: iStock/Nataba

Фото: iStock/Nataba

Пчелиный яд или апитоксин выделяют пчелы, чтобы отпугнуть от себя противников и защитить потомство. Его часто применяют в медицине и косметологии.
В чем польза и вред пчелиного яда рассказывает Общественная Служба Новостей.

«Пчелиный яд – это жидкость, которая не имеет цвета, по сути она прозрачная и при этом с довольно густой консистенцией. Данное вещество обладает сильным медовым ароматом и горькое на вкус. Пчелиный яд под воздействием кислорода постепенно приобретает твердую структуру, но свойств своих не теряет, даже спустя время», — говорится в статье.



Когда пчела чувствует угрозу, она жалит врага и выделяет примерно 0,2 миллиграмма пчелиного яда. Эффект от пчелиного яда зависит от количества вещества, зоны поражения, числа укусов, возраста человека и особенностей его организма. Бывает так, что после всего одного укуса пчелы может наступить летальный исход.

При этом пчелиный яд обладает массой полезных свойств. Он очищает организм и избавляет его от токсинов, разжижает кровь, улучшает работу сердца, укрепляет стенки сосудов и нормализует обмен веществ.

Пчелиный яд эффективен при головных болях, а также для лечения хронических заболеваний дыхательных путей. В целом, после приема, улучшается настроение, аппетит, память и даже сон становится крепче.

Пчелиный яд также используется в косметических средствах. Он стимулирует выработку коллагена и эластина. Вещество апитоксин разглаживает морщины, омолаживает, улучшает цвет лица.

При этом издание обращает внимание, что пчелиный яд строго противопоказан при некоторых заболеваниях. Перед его употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

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Перечислены способы борьбы с перееданием
Диетолог Мещерякова: ограниченная порция может помочь в борьбе с перееданием
23 сентября 2024, 16:10

Фото: iStock/vaaseenaa

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова назвала действенные способы для борьбы с перееданием. По ее словам, стоит ограничивать порцию до 300-500 грамм за один прием.
«Верным подходом будет ограничивать количество самой порции — одна тарелка без горки. Таким образом, вы обозначите границы порции и не съедите больше нормы, в идеале не более 300-500 грамм за один прием пищи», — рассказала Мещерякова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также посоветовала не спешить съедать всю еду. По ее словам, пищу стоит медленно и тщательно пережевывать, а на прием пищи выделять не менее 30 минут. Именно столько требуется организму для выделения ферментов, обеспечивающих правильную работу пищеварительной системы, пояснила специалист.

Мещерякова также добавила, что перед каждым приемом пищи стоит спросить себя «действительно ли я голодный», а также пить воду в достаточном количестве.

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Сотрудники Московского областного онкологического центра вакцинируются от гриппа
23 сентября 2024, 14:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Более 600 сотрудников Московского областного онкологического центра прошли вакцинацию против гриппа, не покидая рабочие места, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Вакцинация — это единственная специфическая профилактика гриппа. Многолетний опыт вакцинации полностью доказал её общую эффективность. Каждый год вакцины разрабатываются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», — рассказала врач — эпидемиолог Московского областного онкологического диспансера Елена Анохина.
Грипп — это болезнь, которую можно предотвратить. Самым действенным, удобным и безопасным методом профилактики гриппа является вакцинация. Защита, которую обеспечивает вакцинация, не является постоянной и длится всего один год, она эффективна только против определённого штамма вируса гриппа. Вот почему необходимо проходить вакцинацию ежегодно. Даже если привитый человек заболеет гриппом, он будет защищён от тяжёлых осложнений, а сама болезнь будет протекать значительно легче.

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Гинеколог перечислила привычки, уничтожающие женское либидо
Врач Казакова: недосып и стресс могут снижать женское либидо
23 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/vestica

Женское либидо является важным аспектом здоровья и благополучия, который может меняться под влиянием различных факторов. О том, какие привычки могут влиять на либидо и как его поддерживать, рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.
По ее словам, питание играет важную роль в общем состоянии здоровья, включая либидо. Жирная пища и профицит калорий могут привести к набору лишнего веса и развитию хронических заболеваний, что негативно сказывается на либидо. Казакова порекомендовала женщинам употреблять больше овощей и фруктов, орехи, семена, нежирное мясо и рыбу. Кроме того, обязательно соблюдать питьевой режим.

«Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. Это, в свою очередь, может снизить либидо. Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, такие как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов; старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на физическую активность», — пояснила Казакова в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одним фактором, который может сильно влиять на психологическое здоровье и снижать половое влечение, является стресс. Тревога, депрессия и низкая самооценка могут существенно снижать либидо. Чтобы справиться с таким состоянием, врач порекомендовала практиковать релаксацию и медитацию, а также заниматься любимыми хобби и увлечениями. Также не стоит стесняться обращаться к психологам или психотерапевтам.

Казакова также отметила, что негативно сказываться на уровне энергии и настроении, что подавляет либидо, могут недосып и некачественный сон. Поэтому важно создать комфортные условия для сна. Кроме того, эксперт добавила, что перед сном не стоит пить кофе и алкоголь.

Таким образом, специалист отметила, что при комплексном подходе можно легко улучшить качество жизни и повысить уровень либидо.

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Более 10,7 тыс. человек уже проверили здоровье в подмосковных парках
23 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 10,7 тыс. жителей Московской области смогли проверить своё здоровье в городских парках с начала лета. В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 27 городских округах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Такой формат пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будние дни. Всего с начала лета профилактические осмотры в парках прошли более 10,7 тыс. человек. Помимо этого, теперь в парках можно пройти вакцинацию от гриппа. За выходные прививку сделали 509 жителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#сапанюк алексей
#подмосковье
#московская область
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Помощь медиков нового центра им. Рошаля уже получили более 5 тыс. детей
23 сентября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5 тыс. маленьких пациентов уже получили помощь врачей нового детского клинического Центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске.
Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Приём в центре начали вести в конце августа. Получить консультацию узкопрофильных врачей могут не только жители Подмосковья, но и всей России.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультации наших специалистов получили уже более 5 тыс. детей. При этом за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов России. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание помощи детям в тяжёлом состоянии», – сказал Сапанюк, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Каждый год стационарную помощь в ДКЦ будут получать порядка 15 тыс. юных пациентов, а амбулаторно – свыше 150 тыс.

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#подмосковье
#московская область
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Врач назвала основные причины мигрени
Терапевт Леонтьева: стресс и некачественный сон могут спровоцировать мигрень
23 сентября 2024, 13:08

Фото: iStock/nikkimeel

Мигрень является распространённым недугом, который проявляется в виде сильных головных болей, часто локализованных с одной стороны. Врач-терапевт Наталья Леонтьева назвала основные причины мигрени и способы борьбы с ней.
«В числе причин, способствующим появлению мигрени, есть наследственная предрасположенность. Кроме того, мигрень часто проявляется во время менструации, беременности или менопаузы, когда уровень гормонов колеблется. Стресс также может стать триггером для мигрени, так как он приводит к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения головного мозга», — рассказала Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, недосып также может привести к мигрени. Также у некоторых людей она может возникать после употребления шоколада, сыра, орехов красного вина и кофе.

Внешними факторами возникновения мигрени могут стать громкие звуки, сильные запахи или яркое освещение.

Мигрень проявляется в виде сильной головной боли в одной стороне головы. Она может сопровождаться тошнотой или даже рвотой. Некоторые испытывают подобное состояние пару раз в месяц, при том что другие страдают мигренью почти каждый день, что значительно снижает качество жизни.

Специалист пояснила, что при частых мигренях стоит обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию. Справиться с головными болями помогут обезболивающие и триптаны – специальные препараты для снятия приступов мигрени. Также врач посоветует скорректировать образ жизни пациента, то есть уменьшить стресс, улучшить качество сна и сбалансировать питание.

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#качество жизни
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#стресс
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Психолог Урсул рассказала о нарушении ментального здоровья и как его принять
23 сентября 2024, 13:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Психические расстройства — серьёзная проблема, с которой сталкиваются многие люди, включая детей. Эти нарушения могут негативно влиять на жизнь человека и его близких, но есть способы жить с ними.
«Первое, что важно понять — это то, что психические расстройства не являются неизлечимыми. Существуют различные методы лечения и поддержки, которые помогают людям справиться с этими проблемами. Часто это включает в себя посещение психолога или психиатра, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержку», — рассказал медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Урсул.
Специалист отмечает, что ключевым аспектом принятия своего расстройства является психообразование и понимание своего состояния. Изучение симптомов и причин расстройства поможет лучше контролировать его и развивать навыки самоконтроля. Важно осознать, что расстройство — часть личности, но не определяет её.

Окружение также играет важную роль в принятии изменений ментального здоровья. Важно делиться своим состоянием с близкими людьми, которым вы доверяете. Поддержка, понимание и сочувствие окружающих положительно влияют на самочувствие. Общение с теми, кто понимает вас, помогает чувствовать себя менее изолированным.

Регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон положительно влияют на психическое состояние и общее самочувствие. Избегайте употребления психотропных веществ, которые могут усугубить психическое расстройство.

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Подмосковные врачи помогли родиться двойне с переплетёнными пуповинами
23 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/Vad-Len

Сложную беременность двойней благополучно разрешили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациентка поступила в акушерское отделение патологии беременности МОЦОМД с диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня»: у младенцев была общая плацента и общий амниотический пузырь. Из-за такой патологии пуповины могут переплетаться, обвивать детей и завязываться в узлы», — говорится в сообщении.
При таком диагнозе необходимо делать кесарево сечение не позднее 34 недель беременности, объяснила заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.

«У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток, а также выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорождённым», — добавила она.
Благодаря операции на свет появились две девочки весом 1910 и 1950 граммов. Их сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Сейчас девочки и их мама находятся на втором этапе выхаживания. После выписки их будут наблюдать специалисты по месту жительства.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
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В Жуковской больнице начало работу новое отделение реабилитации
23 сентября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Жуковской больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации на 15 коек круглосуточного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пройти восстановительное лечение в отделении смогут пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.
«Реабилитацию после травм и заболеваний важно начать как можно быстрее. Именно от этого зависит качество жизни пациента. Отделение реабилитации в Жуковской больнице полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В отделении установлены тренажёр-степпер, имитирующий подъём по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое оборудование.
«Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных или утраченных функций организма. Реабилитация позволяет повысить качество жизни пациента, сохранить работоспособность и интегрировать его в общество», – пояснила заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая.
Как отметили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё при наличии у пациента медицинских показаний направит лечащий врач.

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#подмосковье
#минздрав мо
#реабилитация
#здравоохранение
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