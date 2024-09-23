Названы полезные свойства пчелиного яда

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Пчелиный яд или апитоксин выделяют пчелы, чтобы отпугнуть от себя противников и защитить потомство. Его часто применяют в медицине и косметологии.
В чем польза и вред пчелиного яда рассказывает Общественная Служба Новостей.
Когда пчела чувствует угрозу, она жалит врага и выделяет примерно 0,2 миллиграмма пчелиного яда. Эффект от пчелиного яда зависит от количества вещества, зоны поражения, числа укусов, возраста человека и особенностей его организма. Бывает так, что после всего одного укуса пчелы может наступить летальный исход.
При этом пчелиный яд обладает массой полезных свойств. Он очищает организм и избавляет его от токсинов, разжижает кровь, улучшает работу сердца, укрепляет стенки сосудов и нормализует обмен веществ.
Пчелиный яд эффективен при головных болях, а также для лечения хронических заболеваний дыхательных путей. В целом, после приема, улучшается настроение, аппетит, память и даже сон становится крепче.
Пчелиный яд также используется в косметических средствах. Он стимулирует выработку коллагена и эластина. Вещество апитоксин разглаживает морщины, омолаживает, улучшает цвет лица.
При этом издание обращает внимание, что пчелиный яд строго противопоказан при некоторых заболеваниях. Перед его употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
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«Пчелиный яд – это жидкость, которая не имеет цвета, по сути она прозрачная и при этом с довольно густой консистенцией. Данное вещество обладает сильным медовым ароматом и горькое на вкус. Пчелиный яд под воздействием кислорода постепенно приобретает твердую структуру, но свойств своих не теряет, даже спустя время», — говорится в статье.
Когда пчела чувствует угрозу, она жалит врага и выделяет примерно 0,2 миллиграмма пчелиного яда. Эффект от пчелиного яда зависит от количества вещества, зоны поражения, числа укусов, возраста человека и особенностей его организма. Бывает так, что после всего одного укуса пчелы может наступить летальный исход.
При этом пчелиный яд обладает массой полезных свойств. Он очищает организм и избавляет его от токсинов, разжижает кровь, улучшает работу сердца, укрепляет стенки сосудов и нормализует обмен веществ.
Пчелиный яд эффективен при головных болях, а также для лечения хронических заболеваний дыхательных путей. В целом, после приема, улучшается настроение, аппетит, память и даже сон становится крепче.
Пчелиный яд также используется в косметических средствах. Он стимулирует выработку коллагена и эластина. Вещество апитоксин разглаживает морщины, омолаживает, улучшает цвет лица.
При этом издание обращает внимание, что пчелиный яд строго противопоказан при некоторых заболеваниях. Перед его употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
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Элина Позднякова