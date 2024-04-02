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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков

02 апреля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Вебинар на тему «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Спикером на вебинаре будет адвокат Коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Она расскажет о правовых основах трудоустройства несовершеннолетнего на период летних каникул, а также о том, какие работы и в каком режиме может выполнять несовершеннолетний сотрудник, какие нужны документы для его трудоустройства, как расторгать с ним трудовой договор и как оплачивать труд», — говорится в сообщении.
В ходе вебинара участники смогут задавать вопросы в чате или прислать их заранее на электронную почту ombudsmenmo@ya.ru — в теме письма следует написать «Вебинар «Трудоустройство подростков».


Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Вебинар начнётся в 11:00.

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В Подмосковье активизировались клещи
02 апреля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Клещи вышли из зимней спячки в Московской области из-за наступившей тёплой погоды. О том, чем опасны эти членистоногие, и как от них защититься, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Клещи становятся активными, когда температура поднимается выше 10ºС. Основные их жертвы — животные, однако клещи могут присасываться и к человеку. Сами по себе они не представляют опасности, но могут причинить вред здоровью, так как переносят боррелиоз и энцефалит», — сообщил глава регионального министерства Тихон Фирсов.
Для того, чтобы защитить себя, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей — эти средства должны содержать вещество пикаридин или DEET. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.

Кроме того, после прогулки нужно принять душ и постирать вещи в горячей воде.

Если клещ прицепился, его надо быстро и аккуратно удалить. Главное, чтобы в кровь не попало содержимое его желудка.

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#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подали 20 тыс. заявлений на запись в первый класс
02 апреля 2024, 10:28

Фото: istockphoto / Paperkites

За сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Запись детей в первый класс в Московской области стартовала 1 апреля.

«Запись в школу — одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тысяч заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что запись проводиться в две волны: с 1 апреля по 30 июня — по месту регистрации и льготники, а с 6 июля по 5 сентября — запись в школу не по прописке при наличии в ней свободных мест.

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Издатель «Медиазоны»* Верзилов** заочно приговорён почти к 8,5 годам колонии
02 апреля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам и четырём месяцам лишения свободы. Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
По решению суда, Пётр Верзилов** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Как следует из оглашённого приговора, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет и четырёх месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время подсудимый находится за пределами Российской Федерации, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие и приговор был вынесен заочно.

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* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Признан иноагентом в РФ
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#суд
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Отец террориста Мирзоева* заявил, что сын не ходил в мечеть
02 апреля 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил. Его слова передаёт Ruptly.
После теракта США пытаются убедить своих союзников, что за преступлением в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»**. При этом отец террориста Мирзоева* утверждает, что его сын молился по желанию, Коран не читал и в мечеть не ходил.

Ранее отец Мирзоева* также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России мужчина регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 апреля составила 4 балла
02 апреля 2024, 09:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В Московской области загруженность дорог утром во вторник, 2 апреля, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и 11 шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону столицы на трассах М-8 «Холомогоры», М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь». Проезд в сторону Москвы также затруднён на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
В целом на дорогах Московской области зафиксировано около 900 тысяч автомобилей. В министерстве отметили, что это на два процента больше, чем было в среднем в прошлом месяце.

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Обещавшему подкупить депутата Хинштейна юристу снизили наказание
02 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Zolnierek

Самарский областной суд снизил срок наказания для замдиректора по правовым вопросам ЗАО «Консалтинговая компания «Сонар-Я» Дмитрия Мамонтова, которого осудили за покушение на мошенничество с обещанием подкупить депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Об этом в своём Telegram-канале написала блогер Ксения Штефан.
Согласно сообщению, Мамонтов узнал, что в отношении основателя, занимающегося торговлей легковыми автомобилями, АО «Тон-Авто» Александра Курылина собираются возбудить уголовное дело о даче взятки. Тогда он решил этим воспользоваться и предложил Курылину свою помощь в решении данного вопроса. Он пообещал «договориться» с Хинштейном и прокуратурой за 50 тысяч долларов США.

«Далее обговорили сроки передачи денежных средств. Чтобы потерпевший поверил ему, он попросил своего сына отредактировать переписку между прокуратурой Самарской области и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном, указав в тексте, что в действиях Курылина не усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 291 УК РФ "Дача взятки"», — говорится в материалах дела.

В момент передачи денег Мамонтова задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что в соответствующие органы обратился Курылин, так как не доверял Мамонтову. Последний отрицать вину не стал. Его приговорили к трём годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Однако на днях Мамонтову решили смягчить наказание за сотрудничество со следствием. Таким образом, срок уменьшили до 2 лет 10 месяцев. При этом штраф из приговора исключили вовсе.

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В Котельниках провели тренировку по эвакуации из спорткомплекса
02 апреля 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

На базе спорткомплекса «Котельники» прошла тренировка по эвакуации и отработке навыков действия при возникновении пожара. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В рамках тренировки прошла проверка знаний и действий персонала и посетителей комплекса при возникновении непредвиденных ситуаций.

«Возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировочных эвакуациях. На этой тренировке работников обучили сообщать о возгорании, тушить очаг пожара, предотвращать распространение огня и организованно выходить из здания», — отметили в пресс-службе.

Стоит подчеркнуть, что основной целью тренировок является отработка с работниками последовательности их действий при пожаре, чтобы в стрессовой ситуации избежать паники и ошибок.

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Мошенники начали применять новый сценарий обмана
«Тинькофф» раскрыл схему мошенников, которые сразу представляются мошенниками
02 апреля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/artoleshko

Представители «Тинькофф» рассказали о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники сразу признаются, что хотят выманить деньги. Об этом сообщает Тинькофф Защита.
Представители банка рассказали, что мошенники звонят от лица полицейских или операторов связи, просят назвать код из СМС, а затем сообщают, что они мошенники. Это нужно для того, чтобы запугать человека и в дальнейшем заставить его действовать по указке.

Следом человеку вновь звонят мошенники, только уже заверяют, что они реальные сотрудники банка. Уже взволнованный человек в панике сообщает все данные злоумышленникам.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза, сообщили в «Тинькофф».

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#сотрудники
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Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт
02 апреля 2024, 08:28

Фото: iStock/Kenishirotie

Российские банки не готовы отказаться от использования пластиковых карт. Об этом представители кредитных организаций рассказали в беседе с РИА Новости.
Также банки в настоящее время не готовы ограничить использование платежных стикеров в пользу цифровых карт.

Так, несколько крупных банков сообщили, что количество выпекаемых цифровых карт растет, однако клиенты чаще выбирают пластиковые карты, поэтому полного перехода на цифровые аналоги в ближайшее время не планируется.

Прежде сообщалось, что банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян.

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