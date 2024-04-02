Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО
Вебинар на тему «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Спикером на вебинаре будет адвокат Коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Она расскажет о правовых основах трудоустройства несовершеннолетнего на период летних каникул, а также о том, какие работы и в каком режиме может выполнять несовершеннолетний сотрудник, какие нужны документы для его трудоустройства, как расторгать с ним трудовой договор и как оплачивать труд», — говорится в сообщении.В ходе вебинара участники смогут задавать вопросы в чате или прислать их заранее на электронную почту ombudsmenmo@ya.ru — в теме письма следует написать «Вебинар «Трудоустройство подростков».
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