Для подмосковных детей стартовала весенняя лагерная смена

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области началась весенняя лагерная смена. Более 200 детей проведут школьные каникулы в лагере «Литвиново», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Свыше 200 детей из разных уголков региона решили провести весенние каникулы в лагере в Наро-Фоминске. Этот лагерь вошёл в топ-10 по России, и дети проведут там незабываемые восемь дней.
Смена стартовала 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей в лагере доступно пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Предусмотрены кружки, бассейн, дискотеки, выступления на сцене, творческие вечера.
Как напомнили в ведомстве, бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения в Подмосковье положены детям из семей с низким доходом, детям участников спецоперации, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
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«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путёвками более 10 тысяч детей», – уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Смена стартовала 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей в лагере доступно пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Предусмотрены кружки, бассейн, дискотеки, выступления на сцене, творческие вечера.
Как напомнили в ведомстве, бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения в Подмосковье положены детям из семей с низким доходом, детям участников спецоперации, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО
Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья
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Лора Луганская