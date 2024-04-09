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Для подмосковных детей стартовала весенняя лагерная смена

09 апреля 2024, 20:02
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области началась весенняя лагерная смена. Более 200 детей проведут школьные каникулы в лагере «Литвиново», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Свыше 200 детей из разных уголков региона решили провести весенние каникулы в лагере в Наро-Фоминске. Этот лагерь вошёл в топ-10 по России, и дети проведут там незабываемые восемь дней.
«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путёвками более 10 тысяч детей», – уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.


Смена стартовала 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей в лагере доступно пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Предусмотрены кружки, бассейн, дискотеки, выступления на сцене, творческие вечера.

Как напомнили в ведомстве, бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения в Подмосковье положены детям из семей с низким доходом, детям участников спецоперации, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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Жителям Подмосковья станет проще решать проблемы содержания территорий
09 апреля 2024, 20:37

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

На мобильных устройствах для жителей Подмосковья теперь доступно приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Скачать сервис для обратной связи можно через российский магазин приложений RuStore или через соцсеть «ВКонтакте». Кнопка для скачивания интегрирована в сообщество ГУСТ МО.
«Жители Подмосковья могут с помощью платформы высказать замечания по содержанию территорий, например, сообщить о дефектах асфальта во дворах, скоплениях мусора на контейнерных площадках, отсутствии уличного освещения. Потребуется отметить точку на интерактивной карте в приложении, прикрепить фото или видео и описать суть вопроса. Заявку передадут в соответствующую службу, а после выполнения работ пользователь получит уведомление о результате», – говорится в сообщении.
Кроме того, программа позволяет отслеживать события в муниципалитете, следить за общественными обсуждениями, голосованиями, смотреть прямые трансляции.

Скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore.

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Преподаватель Каспарова рассказала, что портит речь человека больше всего
Преподаватель Каспарова: Слова-паразиты и паузы делают человека скучным
09 апреля 2024, 20:32

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель речи Седа Каспарова не рекомендовала использовать при общении слова-паразиты и долгие неуместные паузы, так как это делает собеседника скучным.
«Отследите свою энергию. Когда вы в классном драйвовом состоянии, вы «заряжаете» людей. Занимайтесь физкультурой, а перед встречей вспомните о её целях. Проследите, не слишком ли много в ваших историях мелких деталей, слушайте себя и отслеживайте реакцию людей, задавайте вопросы — людям будет приятно, а вам понятно, о чем им интересно услышать», — пояснила в беседе с NEWS.ru Каспарова.

Также специалист не рекомендовала в разговоре перескакивать с темы на тему, а также тараторить и не давать собеседнику высказаться. Она подчеркнула, что важно дать другому человеку полноценно ответить.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рекомендовала более терпимо и позитивно относится к открыткам от родственников в мессенджерах.

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В Подмосковье дети-сироты получили по губернаторской программе около 8 тысяч квартир
09 апреля 2024, 19:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье по программе губернатора детям-сиротам выдано около 8 тысяч квартир. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы – регион-лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала реализации губернаторской программы в регионе выдано порядка 8 тысяч таких квартир. При этом Подмосковье – единственный регион, где сертификат на жильё ребенок может получить с 18 лет, тогда как по всей стране – только с 23. Сертификат даёт ребёнка право выбрать квартиру в любом городском округе региона», – рассказала Болатаева.
В министерстве пояснили, что ребёнок может на выбор получить сертификат или квартиру посредством выдачи ключей. В этом году планируется выдать более 670 сертификатов, а готовые квартиры получат около ста детей. В региональном бюджете на это заложено 3,5 млрд рублей.

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На 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
09 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/jorgeantonio

Заслуженный артист РФ и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом говорится на сайте Росгосцирка.
Причина смерти Клыкова не уточняется. Дату и место похорон объявят дополнительно. Руководство Росгосцирка выразило соболезнования родным и близким актера.

Клыков родился в сентябре 1966 года. В 1987 году окончил ГУЦЭИ имени Румянцева. Также Клыков имел орден «За службу России» и медаль «За веру и добро». В знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей» артист снялся в 2000 году.

Напомним, 27 июля стало известно, что российский актер Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет. Актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» также сыграл эпизодические роли в сериалах «Морские дьяволы» и «Тайны следствия».

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко
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Ушёл из жизни советский космонавт, дважды Герой СССР Аксёнов
09 апреля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Летчик-космонавт СССР, бортинженер космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2», дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, об этом сообщили в «Роскосмосе».
«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима», — говорится в сообщении госкорпорации.

Аксёнов родился в небольшом селе Гиблицы в Рязанской области 1 февраля 1935 года.

В 1953 году будущий герой потупил в 10-ю военную авиационную школу первоначального обучения в г. Кременчуге, а в 1955 продолжил обучение в Чугуевском военном авиационном училище лётчиков.

15 сентября 1976 года уже состоявшийся космонавт провел свой первый полет в космос на корабле «Союз-22».

Аксёнова дважды удостоили высшей степени отличия в СССР — Герой Советского Союза.

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#смерть
#космонавт
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Назван метод освободить дворы от машин
Автоэксперт Сажин призвал развивать автотранспортную структуру в городах
09 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/arvitalya

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для разгрузки дорог и дворов от машин, в частности в больших мегаполисах, необходимо развитие транспортной сети и расширение автомобильных полос.
«Дороги в мегаполисах, например, нужно строить не по факту, а немного заходя вперёд. Посмотреть, что районы будут заселяться и учитывать большую пропускную способность автомобильных дорог», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он высказал мнение о том, что запрет параллельного импорта автомобилей не будет эффективным в данном вопросе.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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#покупки
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Политолог Савельев раскрыл схему мошенников, спонсировавших ВСУ за счёт россиян
Политолог Савельев: Мошенники действовали «под крышей» СБУ
09 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/JuYochi

Политолог Григорий Савельев прокомментировал задержание ФСБ совместно с полицией пятерых организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу колл-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами.
Он отметил, что мошенники работали в сотрудничестве с СБУ.

«Много таких колл-центров было в Восточной Украине. Там было проще найти людей, говорящих без акцента. Появился и способ выявлять таких мошенников. Можно было спросить: «Чей Крым?» — и они либо отвечали уклончиво, либо ругались матом. Но если мошенничество удавалось, то деньги «пилились» между жуликами и СБУ, на нужды армии уходила меньшая часть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

А эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев напомнил, что безобидные звонки с рекламой или молчаливым собеседником могут нести реальную опасность.

«Мошенники действуют хитро, эти спам-звонки могут являться неким этапом разведки. Они выясняют, насколько жертва готова к общению. Если она постоянно отвечает на звонки с незнакомых номеров, то с ней можно работать дальше. Я рекомендую, как только слышите какие-то предложения или рекламные акции, сразу бросать трубку и не вести разговор», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ромачев.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Как сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги.

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#деньги
#эксперт
#мошенники
#опасность
#сбу
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Раменский парк одержал победу на всероссийском конкурсе
09 апреля 2024, 18:53

Фото: Ирина Моисеева

Раменский городской парк стал победителем всероссийского конкурса-премии «Парки России» в номинации «Парк года. Крупные города», передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
О том, по каким критериям оценивались претенденты на конкурсе, рассказала замдиректора Раменского парка Анна Зима.

«Учитывалось общее состояние, благоустройство, его элементы, популярность парка у горожан, его посещаемость, упоминания в СМИ, работа с аудиторией и многое другое», — сказала Зима.
Она добавила, что большим плюсом Раменского парка стало то, что после проведённой здесь реконструкции территория стала доступной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в Раменском городском парке есть спортивное ядро, места для отдыха, детские площадки, концертная площадка «Лира», амфитеатр и центральный шатёр — главное место проведения культурно-массовых мероприятий.

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#благоустройство
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Глава «Ростелекома» предложил брать с маркетплейсов деньги на инфраструктуру
09 апреля 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Ведомостей» «Телеком 2024» предложил обязать маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры. Об этом сообщает РБК.
Осеевский возмутился тем фактом, что маркетплейсы вносят свой вклад только уплатой налогов, другой вклад в развитие инфраструктуры, по его мнению, интернет-компании не вносят. Президент «Ростелекома» отметил, что если бы маркетплейсы обязали делать вклад в развитие инфраструктуры, в таком случае произошло бы справедливое распределение ответственности, что позволит «и другим участникам рынка сделать свои услуги более качественными и доступными».

Представитель пресс-службы «Ростелекома» рассказал РБК, что список интернет-компаний, которые могут обязать делать отчисления операторам связи на инфраструктуру в случае отмены принципа сетевой нейтральности, «еще не обсуждался».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.

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