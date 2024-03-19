В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново» в этом году отдохнут около 3 тыс. детей участников спецоперации. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы. Там напомнили, что в Московской области реализуются многочисленные меры поддержки для участников СВО и их семей. Одна из них – это летний отдых детей по бесплатным льготным путёвкам. Эта мера была введена в регионе с прошлого года.
«В лагере «Литвиново» отдохнут порядка 3 тысяч детей участников СВО. Планируется организовать шесть смен по 500 человек, все путёвки предоставляются бесплатно. Этот лагерь входит в тройку лучших в Подмосковье. От отдохнувших там ребят мы получили в прошлом году самые положительные отзывы. Всего в этом году в Подмосковье на детскую оздоровительную кампанию предусмотрено около 2 млрд рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Получить бесплатную путёвку в лагерь можно на ребёнка от 7 до 15 лет. Для этого нужно обратиться в администрацию городского округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников спецоперации. Адреса центров можно найти на карте.
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