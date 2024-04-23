Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период ГИА

Фото: пресс-служба Миниобразования МО
В Московской области стартовал досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Экзамен по математике написали четыре девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звёздного городка и Лосино-Петровского городских округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниобразования.
«Экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на портале», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, для участников аттестации, которые не смогли прийти экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая.
Следующий досрочный экзамен проведут 26 апреля. Школьники напишут работу по русскому языку.
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