Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период ГИА

Обновление разметки ведётся на федеральных автодорогах в Московской области, в настоящее время работы осуществляют на участках с наиболее интенсивным движением, так как там фиксируется максимальный износ разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».