Подмосковные школьники завоевали дипломы Всероссийской олимпиады по русскому языку

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по русскому языку, рассказали в пресс-службе подмосковного Минобразования. Олимпиада проходила на базе Северо-Кавказского федерального университета.
«Подмосковные школьники завоевали 15 дипломов, в том числе три победных. Олимпиаду выиграли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи. Дипломы призёров получили представители Королёва, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, Дмитровского и Жуковского городских округов», – уточнили в министерстве.Там подчеркнули, что участники заключительного этапа из Подмосковья в качестве поощрения получат единовременные выплаты. Победителям полагается 500 тыс. рублей, призёрам – по 300 тыс. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.
Теперь на счету подмосковной команды – уже 309 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключили в Минобразования региона.
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Лора Луганская