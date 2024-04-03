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Школьник из Жуковского стал победителем Национальной технологической олимпиады

03 апреля 2024, 17:45
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Школьник из Подмосковья стал победителем технологической олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Победителей Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» объявили в Москве, среди которых старшеклассник из Жуковского.

«Юрий Соколов стал победителем и в индивидуальном зачете, и вошел в число победителей в командном зачете. С 2020 года школьник активно участвовал и побеждал в различных тематических чемпионатах и конкурсах. <…> Участие в олимпиаде приняли более 6 тысяч человек из России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В финал прошли 104 школьника из 28 российских регионов», — подчеркнули в пресс-службе.


Стоит отметить, что победители получают возможность зачесть 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов или поступить в вуз без вступительных испытаний.

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Жители Подмосковья могут подать заявку на премию «Экология – дело каждого» до 1 мая
03 апреля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Прием заявок на премию «Экология – дело каждого» продлен до 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Продления заявочной компании на Международную детско-юношескую премию было сделано по просьбам школьников.

«Молодые жители Подмосковья — одни из самых активных участников премии. В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что подробную информацию о премии и формате его проведения можно найти на официальном сайте проекта.

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Специалист Руснак рекомендовал подключать роуминг в путешествиях
03 апреля 2024, 17:41

Фото: iStock/Poike

Ведущий менеджер продукта магазина приложений Александр Руснак заявил, что к предстоящему путешествию нужно подготовить и смартфон, подключив в поездке роуминг.
«Подключите подходящую вам услугу, так вы сможете остаться на связи в наиболее важный момент. В начале поездки отключите сотовые данные. Если у вас нет необходимости иметь подключение к интернету 24/7, наиболее оптимально использовать авиарежим и Wi-Fi», — пояснил в беседе с «Известиями» Руснак.

Он уточнил, что при этом, нужно использовать лишь официальные точки доступа, защищённые паролем и авторизацией для сохранности своих данных.

Кроме этого, эксперт порекомендовал заранее скачать карту местности, позаботиться о физической защите телефона и зарядных устройствах.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.

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IT-специалист Береснева объяснила пользу уроков по цифровой гигиене в школах
03 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева поддержала инициативу о введении темы о цифровой гигиене в рамках школьного изучения информатики и пояснила, что это способствует появлению у детей привычек, которые обезопасят их в Сети.
«Урок по цифровой гигиене поможет школьникам осознать важность безопасности в интернете и приобрести навыки, которые помогут им оставаться защищенными и ответственными в онлайн-среде», — отметила в беседе с RuNews24.ru Береснева.

Она добавила, что основы безопасного поведения в интернете очень важны, особенно для детей, в мире, где стремительно развиваются цифровые технологии.

Кроме того, по её мнению, цифровую безопасность можно преподавать в школах не просто как тему в рамках какого-либо предмет, а как полноценный модуль.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили «Радио 1», что с 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез».

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#школа
#интернет
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Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в «Крокусе» и их ближайших родственников
03 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, погибшего в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта мужчина отправился на роковой концерт группы «Пикник» с отцом, женой Анжеллой и её сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в зал. Илья получил смертельное ранение.
«Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли близкого человека. Я приехал выразить соболезнования. В теракте погибли 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали: вы не одни», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, он договорился со Сбербанком и Дом.рф списать долг по двум ипотечным кредитам семьи.
«До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений. Вам также перечислены наши выплаты. Огромное число людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются», – добавил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Родители Ильи рассказали, что он был их единственным сыном. В 2017 году перевёз их из Оренбургской области в Подмосковье, чтобы они жили поблизости, помогая воспитывать внуков. В потерю не могут поверить до сих пор, как и вдова Анжелла.
«Мы учились с Ильёй на программистов в институте, познакомились на пятом курсе. После окончания вуза уехали в Москву, поженились, у нас родилась дочь. А через три года переехали в Красногорск, купили квартиру рядом с «Крокусом». В 2020-м у нас родился сын. В июне должно было исполниться 10 лет, как мы вместе… Он был очень светлым человеком, любящим отцом», – рассказала Анжелла.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время теракта она сама получила огнестрельное ранение и чудом осталась в живых. Сейчас женщина выписана из больницы и находится дома с детьми – семилетней Алисой и четырёхлетним Егором. Она попросила губернатора поблагодарить врача, лечившего её после ранения, – травматолога-ортопеда Городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева в Москве Данилу Ананьина. Воробьёв позвонил ему и выразил слова признательности всем, кто спасал пострадавших.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Анжелле требуются постоянные перевязки. Её возят в поликлинику в Павшинской пойме. По словам губернатора, в дальнейшем по заключению врача её будут сопровождать или привозить медика на дом. Также для семьи Альмухаметовых организуют поездку на отдых, когда им будет удобно.

От Москвы и Московской области предусмотрены выплаты всем, кто пострадал в результате теракта: 3 млн рублей – семьям погибших, 1 млн – находящимся в стационарах, 500 тыс. рублей – проходящим лечение амбулаторно.

Также назначены ежемесячные выплаты детям, зарегистрированным в Подмосковье, отец или мать которых погибли в результате трагедии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники правительства Московской области и администраций городских округов постоянной находятся на связи с семьями, чтобы решать все возникающие вопросы. Социальные службы помогают оперативно оформить документы, необходимые для получения выплат.

Сразу после трагедии в помещениях Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске организовали Центр помощи пострадавшим и их семьям. Туда поступило около 2,5 тыс. обращений.

Вместе с Москвой и Российским Красным Крестом Подмосковье запустило сбор пожертвований пострадавшим. В этом помогают крупные предприятия, малый бизнес, артисты и все неравнодушные люди. Собрано уже свыше 1,5 млрд рублей.

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#дети
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Первоклассникам из Балашихи рассказали, как и зачем собирать «добрые крышечки»
03 апреля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Экологический урок, посвящённый переработке пластика, провели для первоклассников балашихинской частной школы «Успех», где до этого установили контейнеры для сбора «добрых крышечек», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Урок для ребят провела представительница регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере. Она объяснила, что означает маркировка на пластике, показала, какой тип пластика надо сдавать на переработку, а также какие виды переработки бывают и как собирать пластик дома», — говорится в сообщении.
В рамках для урока для ребят организовали экологическую игру «Спаси планету» и дали разрисовать тематические картинки-раскраски.

Проект «Добрые крышечки» организовал благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На средства, полученные от сдачи пластика, фонд покупает технические средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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На выставке «Россия» появится подмосковный стенд «Ученые будущего»
03 апреля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Подмосковье представит стенд «Ученые будущего» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
5 апреля состоится «Фестиваль профессий» от министерства труда РФ.

«Передовые предприятия и образовательные учреждения региона покажут, как они видят ученых будущего и расскажут, какие профессии скоро будут форвардами технического прогресса. Программа мероприятия насыщенная и рассчитана на людей разных возрастов: от тех, кто только определяется с первой профессией, до тех, кто уже достиг мастерства и теперь исследует новые горизонты для развития», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что посетители выставки смогут побывать на лекциях, практикумах, мастер-классах от 11 наукоёмких предприятий и 6 образовательных учреждений региона. Фестиваль будет проходить в ​павильоне С1.

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Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём
03 апреля 2024, 16:47

Фото: Istockphoto / KenTannenbaum

В Подмосковье в среду резко ухудшилась погода. В ночь на четверг местами пройдёт снег с дождём, сообщили в пресс-службе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На улице хоть и тепло, но местами в Подмосковье – сильные порывы ветра до 20 м/с, кратковременные дожди, гроза, а в некоторых городских округах идёт град. Ночью возможен снег с дождём», – предупредили в ведомстве.
В подмосковном Минтрансе автомобилистам посоветовали не останавливаться и не парковаться у шатких конструкций, а также под деревьями. Пребывание на улице по возможности следует минимизировать.

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#московская область
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Дорофея, Клим и Ной — в ЗАГС Подмосковья рассказали о самых редких именах новорождённых
03 апреля 2024, 16:40

Около 5 тысяч 900 рождений зарегистрировали в Московской области в марте текущего года, что на пять процентов больше, чем в феврале. О том, какие имена для новорождённых оказались самыми популярными, а также какие редкие имена получили маленькие жители Подмосковья, рассказали в пресс-службе ЗАГС региона.
«В число редких имён, которые получили новорождённые девочки, вошли следующие: Дорофея, Ассоль, Ефросиния и Влада. Для мальчиков родители выбрали такие редкие имена: Харитон, Братислав, Панкрат, Клим и Ной», — говорится в сообщении.
Популярными женскими именами оказались София, Мария, Анна, Василиса и Варвара. Мальчиков часто называли Михаил, Александр, Артём, Лев и Тимофей. Кроме того, пяти девочкам дали имя Марта, 61 мальчика назвали Марк и ещё три мальчика стали Мартинами.

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Более 400 мигрантов депортировали из Москвы после теракта в «Крокусе»
Ведомости: свыше 400 мигрантов выдворили из столицы после трагедии в «Крокусе»
03 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/Anze Furlan/psgtproductions

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» за неделю московские суды депортировали из столицы более 400 мигрантов, подсчитали Ведомости.
За неделю московские суды приняли около 1,5 тысячи дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. По многим из них уже вынесены решения, рассказали в издании.

Также мигрантам назначены штрафы, чаще всего — от 5 до 7 тысяч рублей, максимальный достиг 40 тысяч рублей. В последнем случае мигранта не выдворили из России, поскольку он был единственным кормильцем в семье с несовершеннолетним ребенком.

Ранее в Алтайском крае уроженца Узбекистана арестовали на два месяца за публичное оправдание терроризма. Он озвучил своё мнение в магазине, после чего его задержали.

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