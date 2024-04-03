Школьник из Жуковского стал победителем Национальной технологической олимпиады

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Школьник из Подмосковья стал победителем технологической олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Победителей Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» объявили в Москве, среди которых старшеклассник из Жуковского.
Стоит отметить, что победители получают возможность зачесть 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов или поступить в вуз без вступительных испытаний.
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«Юрий Соколов стал победителем и в индивидуальном зачете, и вошел в число победителей в командном зачете. С 2020 года школьник активно участвовал и побеждал в различных тематических чемпионатах и конкурсах. <…> Участие в олимпиаде приняли более 6 тысяч человек из России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В финал прошли 104 школьника из 28 российских регионов», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева