Подмосковные школьники стали триумфаторами олимпиады по математике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ученики из Подмосковья выиграли региональную олимпиаду по математике среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Олимпиада состоялась на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета.
Там добавили, что победителей и призёров олимпиады наградили дипломами и ценными призами. Им пожелали дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот.
Читайте также:
Школьник из Жуковского стал победителем Национальной технологической олимпиады
Школьники из Подмосковья стали призёрами олимпиады по немецкому языку
Школьники из Московской области стали призерами соревнований «Птицы России»
«Победителем стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулёвской гимназии. Второе место разделили Егор Самошкин из Электростальской гимназии №17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии №14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулёвской гимназии», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что победителей и призёров олимпиады наградили дипломами и ценными призами. Им пожелали дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот.
Читайте также:
Школьник из Жуковского стал победителем Национальной технологической олимпиады
Школьники из Подмосковья стали призёрами олимпиады по немецкому языку
Школьники из Московской области стали призерами соревнований «Птицы России»
Лора Луганская