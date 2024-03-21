Для подмосковных ЛЭП с начала года произвели более 450 железобетонных опор

«В настоящее время на производстве в городе Ликино-Дулёво работают две линии, они производят из тяжёлого бетона стойки СВ-95-3 и СВ-110-5. С января по март 2024 году на предприятии было выпущено 306 опор СВ-95-3 и 162 опоры СВ-110-5», — отмечается в сообщении.



Конструкции используются для проведения ремонта и строительства линий электропередачи в Московской области, чтобы повысить надёжность электроснабжения пользователей региона.







Отмечается, что в прошлом году на предприятии «Мособлэнерго» было выпущено 2 тысячи 135 опор ЛЭП и 169 железобетонных блоков для фундаментов трансформаторных и распределительных подстанций.



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