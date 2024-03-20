С начала года в Подмосковье построили и реконструировали более 20 электроподстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 20 трансформаторных подстанций реконструировали в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Работы по реконструкции были проведены на 15 трансформаторных подстанциях. Построено семь подстанций. Кроме того, с начала года компания заменила в Подмосковье 100 опор ЛЭП и 11,6 км проводов на кабельных и воздушных линиях электропередачи», — говорится в сообщении.До конца года компания «Мособлэнерго» планирует реконструировать и построить 69 трансформаторных подстанций и 74,5 км ЛЭП, а также заменить почти 96 километров проводов линий электропередачи.
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Лев Каштанов