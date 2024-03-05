Мособлэнерго отремонтирует в Подмосковье 350 км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Около 350 километров кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтирует на территории Московской области компания «Мособлэнерго» в текущем году, обновление ЛЭП значительно улучшит электроснабжение в регионе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«При капитальном ремонте воздушный линий неизолированные провода заменяют на самонесущие изолированные провода (СИП), они служат гораздо надёжнее и позволяют сократить потери электроэнергии при передаче. Кабельные линии будут заменять там, где они уже отработали свой ресурс», — отмечается в сообщении.Кроме того, компания обновит оборудование на 262 подстанциях и отремонтирует здания 258 распределительных и трансформаторных подстанций. В планах также расчистить от растительности 102 гектара охранных просек вдоль воздушных ЛЭП.
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