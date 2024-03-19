В Чехове ввели в эксплуатацию новый трансформаторный блок

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Новый трансформаторный блок, установленный рядом с деревней Красные Орлы городского округа Чехов, ввели в эксплуатацию сотрудники компании «Россети Московский регион» в рамках работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря подключению нового трансформаторного блока получится разгрузить высоковольтную линию 6 кВ от абонентского питающего центра «Вентилятор» с переводом на линию 10 кВ с подстанции 35 кВ «Гришенки», — говорится в сообщении.Новый трансформаторный блок обеспечил более надёжное снабжение электричеством садоводческого товарищества «Малиновка» и деревни Крюково, где живут более 500 человек.
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