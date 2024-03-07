Для подмосковных педагогов провели онлайн-урок по обращению с отходами

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Онлайн-урок по теме «Обращение с ТКО» провела для представителей образовательных организаций всех шестидесяти подмосковных округов компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«В ходе урока участникам рассказали о деятельности регионального оператора, а также о целях и задачах национального проекта «Экология». На занятии были рассмотрены причины и последствия возникновения отходов, тема переработки и вторичного использования попавших в мусор материалов. Участникам урока рассказали об используемой в Подмосковье системе сортировки мусора «Два бака» и о проекте «Мегабак», — говорится в сообщении.В завершение онлайн-урока слушатели — учителя и воспитатели учебных заведений Московской области — задавали вопросы и обсудили наиболее актуальные темы. Полученные знания они смогут использовать на своих занятиях с подрастающим поколением.
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