Общественник Корниец: Надо поддерживать бизнес, торгующий экологичными цветами

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что лучший подарок для женщины на 8 Марта – это новая беременность. Остальные подарки не смогут принести такой радости. Об этом Милонов сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».