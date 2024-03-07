Общественник Корниец: Надо поддерживать бизнес, торгующий экологичными цветами

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой поддерживать производителей и продавцов цветов, использующих экологичные материалы для упаковки.
Он пояснил, что поддержка бизнеса, использующие экологичные материалы, способствует сохранению окружающей среды, а в плане цветочного предпринимательства такие инициативы особенно актуальны в преддверие 8 Марта.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Международного женского дня поздравил всех женщин с 8 Марта.
Ранее сообщалось, что праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня
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«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, плёнок и иных сопутствующих материалов в данной сфере», — приводит RT обращение Корниеца на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
«Восхищаюсь умением наших женщин совмещать семью и работу, приносить тепло и уют в наш мир. Желаю вам, дорогие, счастья и здоровья. Спасибо за вклад в процветание Москвы!» — приводит utro.ru слова Собянина.
Ранее сообщалось, что праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня
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Мелисса Тимофеева