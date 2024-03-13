Для подмосковных победителей интеллектуальных игр провели экскурсию по выставке «Россия»

Фото: пресс-служба общества «Знание»
Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума и ученики Ивановской школы, одержавшие победу на Всероссийских интеллектуальных играх, посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Экскурсию для ребят провели гиды программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В программу вошло посещение павильона Сбера, павильона «Россия — моя история» и прочие разделы выставки, посвящённые различным отечественным достижениям», — отмечается в сообщении.Всероссийские интеллектуальные игры были организованы обществом «Знание» в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В играх, посвящённых современным успехам России в науке и промышленности, приняли участие студены и школьники из 28 регионов страны.
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