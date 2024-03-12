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Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории

12 марта 2024, 09:35
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Шесть старшеклассников из Котельников стали призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победу на региональном этапе одержали три представителя Котельниковской школы №1: десятиклассница Анна Пасичник и девятиклассники Карина Константинова и Иван Гыкавий», — говорится в сообщении.
Призёрами стали Лиана Ахметжанова из 11А класса Котельниковской школы №1, Иван Попов из 9В класса той же школы, а также Анастасия Новикова из 9В класса Котельниковской школы №2.


Всего округ на региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории представляли девять ребят.

Отдел развития образования округа поздравил школьников с успехом и пожелал дальнейших побед.

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#история
#победители
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Ушёл из жизни автор хита All by Myself Эрик Кармен
12 марта 2024, 09:12

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский поп-певец Эрик Кармен ушёл из жизни на 75 году жизни, об этом сообщается на официальном сайте артиста.
«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — сообщили представители Кармена.

Известно, что музыканту было 74 года, однако, о точных причинах его смерти пока ничего не сообщается.

Кармен приобрёл широкую популярность как автор всеми любимой в 70-х песни All by Myself. Он также написал санудтрек Hungry Eyes к одному из самых известных фильмов 20-го столетия «Грязные танцы».

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#сша
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Депутат ГД Разворотнева: Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ
Депутат ГД Светлана Разворотнева рассказала, как добиться перерасчётов за ЖКХ
12 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/VvoeVale

Низкое качество коммунальных услуг может быть законным основанием не платить за них. Более подробно в эфире «Радио 1» объяснила ситуацию зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, запмпред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
На самом деле, возможностей для перерасчёта не так много. Коммунальные услуги можно пересчитать, если они предоставляются ненадлежащим способом, то есть некачественно. Все критерии качества коммунальных услуг обозначены в постановлении правительства № 354. Какие перерывы являются допустимыми? Если воды нет больше четырёх часов в день или больше восьми часов в течение месяца, то можно требовать перерасчёта.

«Но перерасчёт не так велик. Там выходит 0,15% от суммы, которую люди платят за услуги. И, наверное, эти нормы нужно менять, потому что это издевательство», - рассказала депутат.
Очень важно составить акт, напомнила Разворотнева. Например, в квартире нет тепла. Ваше обращение в аварийно-диспетчерскую службу – это первый шаг. Из аварийно-диспетчерской службы должен приехать представитель, который вместе с УК, произведя соответствующие замеры, подтвердит или не подтвердит, что услуга предоставлялась некачественно. Если никто не приезжает, то акт можно составить с двумя соседями. Такие акты тоже принимаются к рассмотрению судом. Но для этого нужно самому правильно сделать измерения. Помните, нормативная температура в квартире должна быть не ниже 18С, а в угловых квартирах – не ниже 21С. Ставьте табуретку в центр комнаты и фиксируйте с соседями температуру. Почитайте, как составлять такой акт, его можно сопроводить фото и видео файлами.

Второй нормативный акт, это документ, который должен подтвердить, что УК у вас в квартире произвела работы и теперь температура достигает нормативных значений. Пока нет второго акта, УК обязана производить вам перерасчёт. Для этого необходимо обратиться в суд, предоставить ваши документы, свидетельские показания соседей, фото и видеосъёмку.

Можно пересчитать стоимость и за жилищные услуги. Если вы считаете, что ваша управляющая компания плохо работает, то можно пересчитать стоимость неоказанных услуг или оказанных не в полном объёме. Но для этого в доме должен быть активный совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты с управляющей компанией.

«Дело в том, что управляющие компании не стремятся подписывать такие акты. Поэтому до суда доходят только самые стойкие», — рассказала в эфире Светлана Разворотнева.
Депутат поделилась ещё одним способом. Можно общаться с управляющей компанией по почте. Отправить письмо о составлении требования, сохраните себе копию письма и чек отправки заказного письма. Если и после этого никто не придёт, то нужно идти в прокуратуру.

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#жкх
#суд
#управляющая компания
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#контроль
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#услуги
#компании
#депутат
#деньги
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Депутат Колунов рассказал, кому могут разрешить таранить припаркованные автомобили
Депутат Колунов: Автомобилям скорой и пожарным могут разрешить таранить машины
12 марта 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Автомобилям экстренных служб могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили.
Такой законопроект планирует вынести на рассмотрение в Государственную думу депутат ГД Сергей Колунов. В комментарии для «Радио 1» парламентарий объяснил, как будет работать этот проект на практике.

Депутат рассказал, что россияне часто на жалуются на невозможность для автомобилей экстренных служб добраться до места происшествия из-за неправильно припаркованных машин. При этом, отметил Колунов, нынешнее законодательство позволяет таранить машины пожарным, однако, и они не часто прибегают к этой опции, боясь ответственности.

«Задача законопроекта, разработанного мной – решить эту проблему, позволить скорым и пожарным автомобилям вовремя доезжать до мест вызова, а значит, спасать жизни и имущество людей», — объяснил Колунов.

Он также уточнил, что при помощи этого законопроекта планируется снять ответственность с водителей автомобилей экстренных служб, а также детально описать обстоятельства, при которых таран действительно необходим.

«Что касается экстренных служб — проблема здесь исключительно скорых и пожарных, пока предлагается распространить действие инициативы именно на них. Я слышал от жителей предложения и по газовой службе, но в данный момент они представляются избыточными», — подчеркнул Колунов.

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#сергей колунов
#скорая помощь
#пожарные
#законопроект
#госдума
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В Петербурге на Кировском заводе вручили премии «Город в лицах»
11 марта 2024, 23:45

Фото: istockphoto.com/olegback

На Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии издания «Петербургский дневник» «Город в лицах».
Премия призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города. Всего в ней 11 номинаций, а победителей выбирали сами горожане. Голосование за лучших проходило на сайте «Петербургского дневника», в котором приняли участие 45 тыс. человек.

«Лейтмотивом самой церемонии станут достижения Петербурга за последние 25 лет», – отмечал ранее главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что победители премии «Город в лицах» получат призы и памятные подарки, а их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.

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#премия
#голосование
#город
#победители
#санкт-петербург
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Психолог Никифорова заявила о пользе игр в стратегии для детей
11 марта 2024, 22:58

Фото: istockphoto.com/JackF

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.
Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Ранее доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.

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#психолог
#память
#игры
#дети
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Взорвался правый двигатель: самолёт из Москвы в Касабланку совершил аварийную посадку
Самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту Танжера
11 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

Самолёт, следовавший из Москвы в Касабланку, не долетел до пункта назначения почти 350 километров и совершил аварийную посадку в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным у него взорвался правый двигатель.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолёт авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в понедельник, в 7:43 по мск. Во время полёта пассажиры услышали громкий хлопок в районе правой турбины, после чего самолёт сильно наклонился на правый бок. Это произошло спустя час после взлёта.

Через какое-то время пилот смог выровнять судно, но пассажиров оповестили об аварийной посадке в Танжере.

В результате пилоты смогли успешно посадить самолёт. Пассажиров около двух часов не выпускали из салона, а затем пересадили на автобусы до Касабланки.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Теперь специалисты будут проводить технический осмотр самолёта, чтобы выяснить точные причины происшествия.

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#самолет
#аэропорт
#домодедово
#пассажиры
#происшествия
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На Украине признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно
Павличенко: дети, вернувшиеся из РФ на Украину, стремятся уехать обратно
11 марта 2024, 21:20

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Дети, которые вернулись на Украину из России, стремятся вернуться обратно из-за более подходящих условий для жизни и самореализации. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Он подчеркнул, что украинские дети стремятся обратно в Россию, поскольку именно там они видят возможности для своей реализации и чувствуют себя комфортнее из-за созданных в стране условий.

Павличенко отметил, что это является серьёзной проблемой для Украины, поскольку вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании, им нужно давать новые возможности и преимущества.

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#дети
#россия
#украина
#конфликт
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Опрос показал, как поляки относятся к россиянам
Опрос: жители Польши хорошо относятся к американцам и плохо – к россиянам
11 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/Velishchuk

Жители Польши лучше всего относятся к гражданам США, Италии и Чехии, а хуже всего – к россиянам и белорусам. Такие выводы были сделаны по результатам социального опроса, который провела лаборатория CBOS.
Во время опроса людей спрашивали об их отношении к разным народам. В своём ответе они могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь.

На первом месте по числу положительных ответов оказались американцы. К ним хорошо относятся 65% опрошенных поляков. Безразличие выразили 21%, а неприязнь они вызывают у 8% респондентов. При этом 6% затруднились с ответом.

Затем идут итальянцы. С симпатией к ним относятся 63% опрошенных. Равнодушие выразили 24%, а неприязнь – 5%. Также 8% выбрали вариант ответа «трудно сказать».

Завершили тройку лидеров жители Чехии. За них проголосовали 61% поляков, равнодушие эта нация вызывает у 25%, а с неприязнью к ним относятся 7%. Ещё 8% не смогли определиться в своём отношении.

Затем также поступали ответы с указанием жителей Словакии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Венгрии, Франции и других государств.

На последних трёх местах расположились белорусы, цыгане и россияне.

О симпатии к жителям России заявили лишь 8% респондентов. Безразличие выразили 11%, а неприязнь – 76%.

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#польша
#россия
#сша
#жители
#опрос
#мнение
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Самолёт, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки
11 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что уже на протяжении четырёх часов свыше 400 пассажиров не могут покинуть ОАЭ.

Самолёт покинул аэропорт Дубая в 16:35 по московскому времени. Однако уже через 15 минут развернулся и отправился обратно по технической причине, как заявили пассажирам по громкой связи. После этого самолёт ещё 40 минут кружился в воздухе, сливал топливо и приземлялся.

О неисправности судна пассажиры узнали уже в аэропорту. При этом им не предоставили никакой более детальной информации и не назвали новое время вылета. Также не было предоставлено питание и проживание. Пассажиры, особенно с детьми, очень сильно переживают из-за предстоящей ночи.

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#аэропорт
#аэрофлот
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