Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории

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Шесть старшеклассников из Котельников стали призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победу на региональном этапе одержали три представителя Котельниковской школы №1: десятиклассница Анна Пасичник и девятиклассники Карина Константинова и Иван Гыкавий», — говорится в сообщении.Призёрами стали Лиана Ахметжанова из 11А класса Котельниковской школы №1, Иван Попов из 9В класса той же школы, а также Анастасия Новикова из 9В класса Котельниковской школы №2.
Отдел развития образования округа поздравил школьников с успехом и пожелал дальнейших побед.
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