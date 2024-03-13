Подмосковье представило достижения в сфере ИИ на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Более 30 проектов с использование искусственного интеллекта реализуется в Московской области в городском хозяйстве, здравоохранении и ряде других сфер. Достижения региона были представлены на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В регионе искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 млрд рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.В числе примеров, которые она привела, использование нейросети для контроля за чистотой общественных территорий Подмосковья, выявление незаконных торговых точек, помощь пользователям портала «Добродел», где искусственный интеллект анализируют присланную фотографию или описание проблемы и рекомендует пользователю подходящую тему для его сообщения.
Читайте также:
Решетников рассказал об уровне внедрения искусственного интеллекта в России
В Московской области работают 30 проектов с искусственным интеллектом
Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
Лев Каштанов