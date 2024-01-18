Для подмосковных предпринимателей создали новый реестр «100% Подмосковье»

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В Московской области разработали новую меру поддержки для предпринимателей – теперь производители могут с лёгкостью зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье», об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь с помощью регпортала областные бренды могут попасть в Реестр «100% Подмосковье». Понадобится только доступ в интернет и подтвержденная учетная запись ЕСИА», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Помимо этого, при помощи реестра можно найти актуальную информацию о поддержке бизнеса, в онлайн-режиме получить лицензии и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, а также обратиться к органам контроля и подать заявления на субсидии, добавила Куртяник.
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