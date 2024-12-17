Для подмосковных предпринимателей запустили горячую линию по маркировке товаров

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Государственная система маркировки «Честный знак» запустила специальную горячую линию для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством товаров лёгкой промышленности. Теперь представители бизнеса могут обращаться по телефону +7 800 511-09-69, чтобы задать вопрос или сообщить о проблемах, связанных с маркировкой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В случае необходимости личного участия специалиста, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) организует выезд на предприятие для предоставления необходимой поддержки. Также специалисты провели 45 обучающих мероприятий для представителей рынка лёгкой промышленности, включая открытые лекции, где подробно обсуждались вопросы, связанные с процессом маркировки товаров, использованием кассовых программ и разрешительными режимами. Кроме того, участникам предложили ознакомиться с работой приложения «Честный ЗНАК.Бизнес».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что вся необходимая информация о товарах лёгкой промышленности размещена на официальном сайте «Честный Знак» в соответствующем разделе. Кроме того, для более оперативного взаимодействия между участниками рынка были созданы специальные каналы в мессенджере Telegram. Чтобы присоединиться к этим каналам, следует обратиться по указанному номеру телефона.
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Дайана Хусинова