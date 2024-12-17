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Для подмосковных предпринимателей запустили горячую линию по маркировке товаров

Фото: istockphoto / Kunakorn Rassadornyindee

Фото: istockphoto / Kunakorn Rassadornyindee

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Государственная система маркировки «Честный знак» запустила специальную горячую линию для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством товаров лёгкой промышленности. Теперь представители бизнеса могут обращаться по телефону +7 800 511-09-69, чтобы задать вопрос или сообщить о проблемах, связанных с маркировкой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


В случае необходимости личного участия специалиста, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) организует выезд на предприятие для предоставления необходимой поддержки. Также специалисты провели 45 обучающих мероприятий для представителей рынка лёгкой промышленности, включая открытые лекции, где подробно обсуждались вопросы, связанные с процессом маркировки товаров, использованием кассовых программ и разрешительными режимами. Кроме того, участникам предложили ознакомиться с работой приложения «Честный ЗНАК.Бизнес».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что вся необходимая информация о товарах лёгкой промышленности размещена на официальном сайте «Честный Знак» в соответствующем разделе. Кроме того, для более оперативного взаимодействия между участниками рынка были созданы специальные каналы в мессенджере Telegram. Чтобы присоединиться к этим каналам, следует обратиться по указанному номеру телефона.

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#минсельхозпрод мо
ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК завершила модернизацию подвижного состава на неэкспрессных маршрутах между Москвой и Рязанью. Четвёртый одиннадцативагонный состав ЭП2Д, который может останавливаться на низких платформах, начал движение, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.
Сообщается, что работы велись три месяца.

Поезда ЭП2Д оснащены всеми современными удобствами для комфорта пассажиров. В них есть мягкие сиденья, система климат-контроля с антибактериальной обработкой воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов.

Кроме того, поезда адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в головных вагонах предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок и крепления для них, просторные туалеты, а информационные табло дублируются шрифтом Брайля.

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#цппк
#маршрут
#модернизация
#транспорт
#минтранс мо
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В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Котельную, расположенную на улице Нижняя в деревне Авдотьино Богородского городского округа, планируется реконструировать и увеличить её мощность, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной «Авдотьино-Нижняя» и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате реконструкции мощность котельной должны быть увеличена до 4,6 МВт. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 132 миллиона 365 тысяч 510 рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

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#теплоснабжение
#богородский городской округ
#ногинск
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Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова
17 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/inga

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, он также открыто говорил о смертоносной деятельность американских биолабораторий на Украине. Работал без страха и не прятался за чужими спинами.

«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — заключила Захарова.

СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.

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#захарова
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Проблемы с психическим здоровьем населения достигли масштабов пандемии
FT: ухудшение психического здоровья наблюдается у людей по всему миру
16 декабря 2024, 21:37

Фото: iStock/sqback

По всему миру наблюдается ухудшение психического здоровья граждан. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Отмечается, что пандемия психического здоровья заполоняет все рабочие места в мире, а факторы, влияющие на этот кризис, варьируются от стоимости жизни и массового использования социальных сетей.

Длительное ухудшение психического здоровья усугубилось после пандемии коронавируса, отмечает издание, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалист по психическому здоровью из ВОЗ Дэн Чисхолм подчеркнул, что в мире пока не удалось достичь допандемийного уровня психического здоровья населения.

Также из сведений ВОЗ и Международной организации труда следует, что из-за депрессии и тревоги граждане теряют порядка 12 миллиардов рабочих дней в год. Это создаёт ущерб для мировой экономики, который оценивается в триллион долларов.

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#ущерб
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Школьники из Узбекистана знакомятся с Подмосковьем: для 40 ребят подготовили необычную программу
В Подмосковье прибыли 40 школьников из Узбекистана
16 декабря 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье прибыли 40 школьников и семь сопровождающих из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В регион приехали активные и одарённые подростки 15-17 лет из разных школ Ташкентской области. 36 из 40 школьников изучают русский язык. Многие из них увлекаются русской культурой и литературой.

Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Для детей подготовили обширную программу: мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, посещение Технопарка им. П.Л. Капицы, ГБОУ МО «Одинцовского «Десятого лицея» и многое другое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В воскресенье, 15 декабря, они посетили Музей техники Вадима Задорожного, а в понедельник – Технопарк им. П.Л. Капицы. Школьникам представили часть лабораторий по трём направлениям работы – «КреативТех», «МехТех» и «БиоХимТех». Всего в Технопарке реализуется пять направлений, а общее число лабораторий – 58.

В лабораториях «КреативТеха» школьники изучили макеты городов будущего, а на «МехТехе» увидели прототип будущего марсохода, оснащённого площадкой для дрона, и автономных человекоподобных роботов.

Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Больше всего подростков удивила лаборатория «БиоХимТех», где располагается «Нейроберлога». В ней тестируют различные устройства для считывания работы мозга. Также внутри представлена шкура настоящего медведя.

«У нас всё организовано так, чтобы дети могли не просто слушать лектора, а параллельно выполнять опыты и всем хватало бы места. Благодаря подвижным панелям доска за секунду превращается в панорамное окно», — рассказал руководитель направления «БиоХимТех» Евгений Куликов.
Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Подростки из Узбекистана будут гостить в Подмосковье до 19 ноября. Они посетят Звенигород, где для них проведут экскурсию, а также ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей». Также в программе посещение Парка Патриот и обзорная экскурсия по Москве с гидом-экскурсоводом.

В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался с делегацией из Узбекистана, в составе которой были директора школ, детсадов и учителя. Они обсудили гуманитарную повестку России и Узбекистана, а также дальнейшее сотрудничество в сфере образования.

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#лицей
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В Казани планируют отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов к 2025 году
16 декабря 2024, 19:51

Фото: iStock/audioundwerbung

В Казани планируют капитально отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов рублей к 2025 году. Об этом сообщил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, в этом году работы провели в 179 многоэтажках, которые обошлись в 3 млрд рублей.
Руководитель подчеркнул, что самая важная часть программы капремонта — это газовая безопасность, так как каждую зиму в Казани люди травятся угарным газом из-за старого оборудования.
«Нами был опробован способ защиты граждан путем установки датчиков с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при их срабатывании. Такие мероприятия в Казани выполняются уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу. Прошу учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке», — приводит «Татар-информ» слова Гиниятуллина.
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#капремонт
#капитальный ремонт
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Депутат Драпеко посоветовала в Новый год смотреть с детьми отечественное кино
16 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Во время новогодних праздников россиянам следует смотреть со своими детьми отечественные фильмы, а после вместе обсуждать увиденное. Таким советом поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, родители должны показывать детям кино о любви, дружбе, приключениях, чтобы через фильмы «научить, как жить».
«Фильм «Неуловимые мстители» и вся эта серия очень интересная — живая, хорошо смонтированная. «Гардемарины, вперед!» для подростков, по-моему, самое то. Маленькие «Золушку» раскрашенную с удовольствием посмотрят — она тоже очень хорошо смонтирована, хорошо сыграна. <...> У нас фильмография гигантская на все темы, очень много хороших фильмов, которые можно показывать», — пояснила парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно, что детский театр «Карамболь» получил награду «Лучший спектакль для детей и подростков». Как сообщает «Pravda.Ru», на сегодняшний день постановка «Сказка странствий» действительно является самой лучшей детской постановкой в России. При этом одна из ключевых особенностей театра — абсолютно профессиональная игра маленьких детей.
«Мы почти каждый год приезжаем в столицу и хотим, чтобы москвичи знали о том, что мы приезжаем на гастроли и приглашаем всех желающих на наши спектакли», — поделилась в беседе с изданием директор и худрук театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.
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#люди
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Опрос: 83% кандидатов готовы отказаться от вакансии из-за негативного рекрутера
16 декабря 2024, 19:45

Фото: iStock/fizkes

83% кандидатов готовы отказаться от вакансии после негативного знакомства с рекрутеров. К соответствующим выводам пришли аналитики компании MANGO OFFICE в результате опроса. Главными требованиями к менеджерам по подбору персонала, как отмечается, стали честность и высокий уровень компетентности.
«Наш опрос показал: специалист по подбору — ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями. Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров. Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору», — приводит RT слова директора по продажам компании Александра Шикинова.
Тем временем партнер Лиги Цифровой Экономики Александр Сычев назвал навыки, которые необходимы любому специалисту. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что для профессионального роста необходимы развитые soft skills — умение выстраивать коммуникацию с командой, умение быть успешным и умение работать в условиях нечеткой постановки задачи.
«Могу с уверенностью сказать, что одной из самых распространенных проблем в командах является плохая коммуникация. Без продуктивного общения реализация проекта невозможна», — пояснил он.
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#рабочие места
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С 1 января в России вырастут цены на крепкий алкоголь
16 декабря 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Министерство финансов РФ утвердило минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Самая дешёвая бутылка «беленькой» ёмкостью 0,5 литра с 1 января 2025 года будет стоить 349 рублей.
Это на 50 рублей дороже, чем было ранее. Соответствующий приказ ведомства размещён на официальном портале публикации правовых актов. Согласно документу, минимальная розничная цена на коньяк составит 651 рубль за поллитровую бутылку (прежде — 556 рублей).

Также вырастет и минимальная стоимость на бренди и прочий крепкий алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме самого коньяка). За бутылку такого напитка придётся заплатить по меньшей мере 472 рубля за бутылку ёмкостью 0,5 литра.

Минфин объясняет необходимость повышения цены ростом инфляции, повышение ставок акциза на крепкий алкоголь, а также существенным увеличением расходов производителей на его изготовление.

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