В Московской области ввели штрафы за незаконную уличную торговлю

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области были введены штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неположенных местах. Закон был одобрен на сто десятом заседании Мособлдумы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Камеры системы «Безопасный регион» помогают выявлять и пресекать незаконную уличную торговлю на территории региона, а сотрудники регулярно проводят мониторинг в городских округах. Новая статья Кодекса об административных правонарушениях Московской области предусматривает ужесточение наказания за подобные нарушения.
Размер штрафа зависит от статуса лица:
Составление протоколов о нарушениях возложено на должностных лиц местных органов самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает, что в случае повторных случаев незаконной торговли в одном и том же месте несанкционированные товары будут изъяты во всём регионе для предотвращения подобных ситуаций.
Читайте также:
ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов
В России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения
В Подмосковье определили размеры штрафов за неоплату проезда по платным дорогам
Размер штрафа зависит от статуса лица:
- для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Составление протоколов о нарушениях возложено на должностных лиц местных органов самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает, что в случае повторных случаев незаконной торговли в одном и том же месте несанкционированные товары будут изъяты во всём регионе для предотвращения подобных ситуаций.
Читайте также:
ГД увеличила штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов
В России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения
В Подмосковье определили размеры штрафов за неоплату проезда по платным дорогам
Дайана Хусинова