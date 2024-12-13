Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Монголию вырос более чем на 112%

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Монголия стала важным торговым партнёром Московской области в сфере агропромышленного комплекса. За одиннадцать месяцев текущего года стоимость экспорта товаров в эту страну увеличилась на 112,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В течение указанного периода времени регион значительно увеличил экспорт масличных семян в Монголию (в 10,2 раза), безалкогольных напитков (в 8,7 раза) и говядины (в 5,8 раза). Кроме того, поставки переработанных фруктов, овощей и орехов возросли более чем в 2,5 раза, сыры и творог — в 1,6 раза, кисломолочные продукты и прочая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — более чем на 140% (в 1,4 раза), колбасные изделия — в 1,3 раза, свинина — в 1,2 раза.
Для региональных производителей-экспортёров продукции АПК работает Telegram-чат Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, где публикуются обзоры мировых рынков, анонсы отраслевых мероприятий и бизнес-миссий, а также другая информация о развитии отрасли.
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