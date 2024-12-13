Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Монголию вырос более чем на 112%

«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.