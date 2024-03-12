Для подмосковных школ закупят более 30 интерактивных панелей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
31 интерактивную панель приобретут для подмосковных школ, ведущих преподавание по адаптированным общеобразовательным программам, тендер на закупку уже размещён на площадке для электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Закупка будет проведена по программе «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», — отмечается в сообщении.Начальная стоимость лота составляет 12 миллионов 768 тысяч 763 рубля 32 копейки. Заявки на тендер принимаются до 20 марта. Интерактивные панели получат образовательные учреждения в Лыткарине, Красногорске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Луховицах, Одинцове, Подольске, Богородском и Наро-Фоминском округах.
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