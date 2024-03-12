Строительная готовность школы на 1100 мест в Климовске достигла 24%

Фото: Галина Добрынина
«Сейчас продолжаются работы по устройству железобетонных и монолитных конструкций здания, которое разбили на четыре секции. Больше всего бетона залито на первой, четвёртой и второй секции. Продолжаются работы по бетонированию фундаментной плиты второй секции. Общая строительная готовность в настоящее время — 24%», — сказал Евдокимов.Он добавил, что каркас здания, без учёта крыльца и пандуса, будет достроен к концу апреля.
«Работы идут в графике, людей достаточно. Движемся в строгом соответствии с проектной документацией», — подчеркнул Евдокимов.В настоящее время в строительстве заняты 130 рабочих и 20 представителей инженерно-технического персонала. На дальнейших этапах стройки число рабочих планируется увеличить до 250 человек.
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