Строительная готовность школы на 1100 мест в Климовске достигла 24%

График движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления изменился во второй декаде марта из-за ремонтных работ на участке между станциями Мытищи и Пушкино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

«С 11 по 15 марта в период с 10:10 до 22:10, 16-17 марта на сутки с 10 утра до 10 утра, а также с 18 по 22 марта в период с 18:20 до 06:20 на первом и третьем путях будут менять рельсы. В это время поезда будут следовать по соседним путям, а расписание изменится», — говорится в сообщении.



В указанные промежутки времени у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые пригородные поезда будут ездить по укороченному маршруту, а часть электричек отменят.

Узнать актуальное расписание пригородных поездов можно на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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