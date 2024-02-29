Пяти округам Подмосковья передали школьные автобусы

Российский лидер Владимир Путин считает, что система ЕГЭ нуждается в совершенствовании, в этой связи он предложил дать возможность выпускникам по собственному выбору пересдавать экзамен по одному из предметов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.