Пяти округам Подмосковья передали школьные автобусы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Школьные автобусы для перевозки детей из деревень и сёл в учебные заведения, расположенные на большом расстоянии от мест жительства учеников, получили пять округов Московской области, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы передали в муниципальные школы, чтобы доставлять детей из населённых пунктов, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко. Эта работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться безопасно и комфортно», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Автобусы получили школы Шатуры, Богородского округа, Красногорска, Коломны и Волоколамска.
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