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Для подмосковных школьников доступны курсы по искусственному интеллекту и лингвистике

25 апреля 2024, 16:46
Фото: istockphoto / Motortion

Фото: istockphoto / Motortion

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Учащиеся Подмосковья могут бесплатно пройти курсы по искусственному интеллекту и лингвистике. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Занятия в онлайн-школе организованы центром «Сириус», в которые включены 45 бесплатных курсов по математике, программированию, физике, химии, биологии, искусственному интеллекту и лингвистике.

«Программы курсов предназначены для учеников 7-11 классов, которые хотят углубить свои знания в естественно-научных предметах. Команда авторов и методистов «Сириус.Курсов» разрабатывает курсы в единой концепции, позволяющей проходить их в удобном темпе. Над созданием курсов работают ведущие преподаватели, тренеры олимпиадников, ученые и популяризаторы науки», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Стоит отметить, что в прохождении онлайн-курсов могут принять участие не только школьники, но учителя, студенты и все желающих повысить свои знания в данных сферах.

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Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
SHOT: особняк на Рублевке числится фактическим адресом проживания Иванова
25 апреля 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Арестованный бывший замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации источника, этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова. Особняк расположен в элитном клубном посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе.

В особняке Иванова есть три этажа, 4 спальные комнаты, 5 туалетных комнат, 3 гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. Отделка дома выполнена из дорогих материалов.

На участке, площадь которого составляет 34 сотки, также есть гостевой дом с общей площадью 445 квадратных метров. Стоимость такого участка, по информации экспертов, составляет 1 миллиард рублей.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#минобороны рф
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Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке
Ганичкина: в России лучше выращивать зимостойкие сорта сакуры
25 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/Aleksandr Zaikin

Сакура является одним из самых красивых декоративных деревьев. Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.
Сама по себе сакура довольно теплолюбивое дерево, но есть несколько стойких к холодам сортов. В России из-за изменчивого климата лучше выбрать именно такие сорта.

«К зимостойким относят сорт Кику Шидаре — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырех метров, а в диаметре — около трех–четырех метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву», – рассказала Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой».
Заказать ростки этого сорта дерева можно на маркетплейсах по всей России.

Прежде чем посадить дерево, следует правильно выбрать место. Это должна быть зона, где меньше всего холодного ветра и куда попадает достаточно много солнечных лучей. Такое место находится у южной стороны дома.

Также сакура растёт только в рыхлой, лёгкой и плодородной почве. Глинистые и затопляемые участки для этого дерева не подойдут.

Ганичкина добавила, что яма для ростков должна достигать в глубину не более 50 сантиметров и быть диаметром около 70. При посадке нужно вбить кол высотой не более двух метров.

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#советы
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В Подмосковье в рамках акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрали уже 31 тыс. покрышек
25 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/akiyoko

Экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак» проводится в Московской области с 1 апреля, за это время было собрано свыше 31 тысячи автопокрышек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Со старта весенней акции жители Подмосковья сдали 3 тысячи 937 кубических метров старых шин, что равнозначно полному комплекту колес для 7 тысяч 750 автомобилей», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что акция «Сдай старые шины на «Мегабак» традиционно проводится дважды в году — весной и осенью. И каждый раз она сопровождается фотоконкурсом, победителю которого вручают сертификат на покупку новых шин. Для участия в конкурсе достаточно делать фотографию с шинами на любом из указанных на сайте мегабак.рф пунктов приёма вторсырья и разместить снимок в сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

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#мегабак
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#переработка
#московская область
#подмосковье
#минжкх мо
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Детский психолог Соломеина раскрыла, как справиться с закатывающим истерики ребёнком
Психолог Соломеина: родители должны всегда вставать на сторону ребёнка
25 апреля 2024, 17:25

Фото: iStock/shironosov

Детям очень трудно проигрывать и терпеть поражения, поэтому зачастую это заканчивается истерикой. Но малыша можно научить справляться с трудностями.
Ребёнок, устраивающий истерику, использует в качестве психологической защиты проекцию. Так он приписывает окружающим собственные методы реагирования и эмоции, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина.

Родителям важно не поддаваться на детские провокации и не вступать в споры с ребёнком. Вместо этого следует соглашаться со всем, что он говорит, а затем предложить альтернативу. При этом нельзя сравнивать достижения, иначе малыш будет к себе менее строг, понимая, что его принимают любым.

Специалист посоветовала уважать способы реагирования на события, присущие ребёнку, а не внушать ему собственные методы для взаимодействия с окружающим миром.

Также следует всегда вставать на сторону ребёнка и решать возникшие у него проблемы совместными усилиями.

Самое трудное, но и самое важное – это стать для ребёнка примером. Если самостоятельно не получается привить ребёнку принятие тех или иных жизненных ситуаций, следует обратиться к психологу.

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#дети
#воспитание
#психология
#родители
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Российские врачи помогли женщине с «синдромом бабочки» родить девочку
В Москве врачи помогли женщине с «синдромом бабочки» родить здорового ребенка
25 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/romrodinka

В российской столице врачи помогли родить здорового ребёнка женщине с «синдромом бабочки».
Женщина с «синдромом бабочки» родила в больнице №31 имени академика Г. М. Савельевой. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Москвы.

Как рассказали медики, при «синдроме бабочки» на коже и слизистых оболочках в результате малейших механических повреждений или спонтанно образуются пузыри и эрозии.

Врачи учитывали эту особенность, поэтому особенно тщательно подошли к подготовке палаты для женщины.

Пациентке сделали кесарево сечение, медики сделали разрез, позволяющий извлечь младенца максимально бережно. Родилась девочка весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр. Через несколько дней маму и ребенка выписали домой.

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#москва
#больница
#роды
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В Московской области стартовал свадебный сезон
25 апреля 2024, 17:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье дан старт свадебному сезону в рамках масштабного форума. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития.
В Красногорске 25 апреля прошел масштабный форум свадебных агентств России и зарубежных стран.

«Сегодня мы дали старт новому свадебному сезону. Ежегодно в Подмосковье заключают брак более 55 тысяч семей. Наши пары во всем выбирают удобство, начиная от подачи электронного заявления до выбора самой площадки. Для регистрации брака молодожены всё чаще выбирают не только торжественные залы, но и локации на свежем воздухе: в парках, усадьбах и парк-отелях», — поделилась первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Стоит отметить, ​что на открытии сезона был представлен новой портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожены смогут выбрать свою локацию для заключения брака и даже ​различные мелочи для декора свадьбы.

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#подмосковье
#форум
#свадьба
#брак
#портал
#площадки
#людмила болатаева
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Лицеистка из Дубны стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике
25 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ученица 11 класса лицея №6 города Дубны Таисия Злотникова стали призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Подведены итоги заключительного этапа олимпиады, который состоялся в Нижнем Новгороде.
«В юбилейный, 50-й год проведения заключительного этапа ВсОШ по математике Таисия вновь стала призёром. С гордостью и уважением поздравляем её с этим достижением! Для любого ученика успех на олимпиаде такого уровня – цель всего школьного пути, и Таисия её достигла», – говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации, увлечение девочки математикой началось ещё в начальной школе. Таисия всегда была уверена, что математика – это не только числа, формулы и приёмы решения задач, но и особый образ мысли.

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#школьники
#лицей
#дубна
#подмосковье
#московская область
#образование
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В Волоколамском округе приведут в порядок кладбища
25 апреля 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Пять кладбищ, расположенных на территории Волоколамского городского округа, планируется привести в порядок в этом году, подряд на проведение работ администрация округа выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет благоустроить Возмищенское кладбище в городе Волоколамск, Ильино-Ярополецкое кладбище в селе Ильинское, Золевское кладбище в деревне Золево, Спировское кладбище в селе Спирово и кладбище Осташевское-2 в селе Осташево», — говорится в сообщении.
В перечень запланированных работ вошло устройство ворот и ограждений из стального профлиста, покраска, обустройство контейнерных площадок и внутренних дорог, установка садово-парковых скамеек и дорожных знаков и прочее.

Стартовая цена лота составляет 10 миллионов 857 тысяч 84 рубля 19 копеек. Заявки принимаются до 2 мая. Благоустройство должно быть выполнено до конца августа.

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#благоустройство
#волоколамский район
#кладбище
#комитет по конкуретной политике мо
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Россиянам рассказали о самых простых способах разведения костра
25 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/dikushin

Сезон дач и шашлыков уже на пороге, но всегда важно помнить о правилах и мерах осторожности, особенно при разведении костра.
Прежде чем разводить костёр, необходимо выбрать для этого подходящее место. Во-первых, следует готовить шашлыки только в специальных местах, чтобы избежать получения штрафа. Во-вторых, ни в коем случае нельзя разводить огонь под нависающими ветвями деревьев и рядом с сухой травой.

Также не рекомендуется использовать бензин и большое количество средств для розжига, которые могут привести к мгновенному воспламенению. Также не следует использовать бумагу и иные мелкие предметы, которые могут вылететь из огня и поджечь находящиеся рядом предметы.

При разведении костров важно внимательно следить за детьми. Им следует заранее объяснить, на каком расстоянии от огня находить безопасно, чтобы избежать попадания искр на одежду и ожогов.

После того, как костёр прогорел, необходимо полностью его потушить, чтобы не осталось тлеющих искр. Для этого лучше использовать воду, посоветовала Общественная Служба Новостей.

Существует множество методов разведения огня на природе. Самым распространённым является «шалаш» – составление веток вертикально. Такой способ подходит как для приготовления пищи, так и для обогрева. Однако для этого понадобится много дров.

Намного проще сложить брёвна решёткой. Такой метод называется «колодцем». На таком костре очень удобно готовить мясо.

Если же дров совсем мало, подойдёт «звёздный» метод. Дрова необходимо положить в форме звезды и развести огонь в середине, на месте их стыка. Когда дрова прогорают, их следует подталкивать к центру.

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