Для подмосковных школьников доступны курсы по искусственному интеллекту и лингвистике

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Учащиеся Подмосковья могут бесплатно пройти курсы по искусственному интеллекту и лингвистике. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Занятия в онлайн-школе организованы центром «Сириус», в которые включены 45 бесплатных курсов по математике, программированию, физике, химии, биологии, искусственному интеллекту и лингвистике.
Стоит отметить, что в прохождении онлайн-курсов могут принять участие не только школьники, но учителя, студенты и все желающих повысить свои знания в данных сферах.
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«Программы курсов предназначены для учеников 7-11 классов, которые хотят углубить свои знания в естественно-научных предметах. Команда авторов и методистов «Сириус.Курсов» разрабатывает курсы в единой концепции, позволяющей проходить их в удобном темпе. Над созданием курсов работают ведущие преподаватели, тренеры олимпиадников, ученые и популяризаторы науки», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что в прохождении онлайн-курсов могут принять участие не только школьники, но учителя, студенты и все желающих повысить свои знания в данных сферах.
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Мира Полтева