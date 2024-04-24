Подмосковные школьники вышли в финал конкурса по 3D-моделированию

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Более 20 школьников Подмосковья вышли в финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Финал конкурса пройдет 26 апреля на площадке Центра молодежного инновационного творчества «Призма».
Стоит отметить, что участниками конкурса стали дети в возрасте от 7 до 15 лет со всей Московской области. Подробности о проекте и проведении финала можно найти на официальном сайте конкурса.
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«Целью конкурса является вовлечение школьников в инновационное творчество, в том числе в создание 3D-моделей и аддитивные технологии. В рамках конкурса участники должны были смоделировать космическую ракету в 3D-программе, а также заполнить аннотацию и паспорт проекта», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что участниками конкурса стали дети в возрасте от 7 до 15 лет со всей Московской области. Подробности о проекте и проведении финала можно найти на официальном сайте конкурса.
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Мира Полтева