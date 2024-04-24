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Подмосковные школьники вышли в финал конкурса по 3D-моделированию

24 апреля 2024, 13:07
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

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Более 20 школьников Подмосковья вышли в финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Финал конкурса пройдет 26 апреля на площадке Центра молодежного инновационного творчества «Призма».

«Целью конкурса является вовлечение школьников в инновационное творчество, в том числе в создание 3D-моделей и аддитивные технологии. В рамках конкурса участники должны были смоделировать космическую ракету в 3D-программе, а также заполнить аннотацию и паспорт проекта», — подчеркнули в министерстве.



Стоит отметить, что участниками конкурса стали дети в возрасте от 7 до 15 лет со всей Московской области. Подробности о проекте и проведении финала можно найти на официальном сайте конкурса.

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Названа причина раннего начала сезона ураганов в Москве
Климатолог Семёнов: сезон ураганов в Москве начался раньше из-за тёплого апреля
24 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В этом году сезон ураганов в Москве начался раньше срока из-за тёплого апреля. Об этом рассказал и. о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.
По его словам, шквалы, ливни, ураганы происходят в мае.

«В этом году этот сезон начался пораньше, потому что случился теплый апрель, это сильная аномалия, когда температура в Москве достигала 20 градусов, что как минимум на 8 градусов превосходит климатическую норму для этого месяца», – рассказал Семенов Агентству городских новостей «Москва».

Он также отметил, что всего через 20-30 лет тёплый апрель может стать нормой для российской столицы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.

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Стало известно, на что готова пойти «королева марафонов»
Адвокат: Блиновская готова погасить долги, для этого снимут арест с имущества
24 апреля 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер Елена Блиновская готова погасить долги по налогам, для этого следствие согласилось на снятие ареста с части имущества. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания в Мосгорсуде.
«Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки», — сказала она.

Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает вопрос о продлении ареста.

Ранее муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными.

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Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов
24 апреля 2024, 14:11

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Бронниц стала победителем конкурса молодежных предпринимательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентка третьего курса Автомобильно-дорожного колледжа Людмила Перелыгина из Бронниц выиграла ХIV конкурс молодежных предпринимательских проектов «СВОЁ ДЕЛО-2024».

«Проект Людмилы направлен на создание мобильного приложения для сбора и переработки вторсырья. Приложение позволит пользователям находить ближайшие пункты приема вторсырья, получать информацию о ценах и условиях приема, а также заказывать вывоз вторсырья на дом. Благодаря победе в конкурсе девушка сможет реализовать проект. Она сможет воспользоваться консультациями экспертов, пройти обучение и получить грант на развитие своего бизнеса», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что финал проводился в Кампусе бизнес-акселератора MUIV.Lab.

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В двух округах Подмосковья ликвидировали за неделю около тысячи дорожных ям
24 апреля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Около тысяч дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах округах Орехово-Зуевский и Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Орехово-Зуевском округе ямы ликвидировали на дорогах в деревнях Степановка, Сенькино и Давыдово, а также в городе Куровское на улицах Лесная и Советская. В округе Егорьевск дорожные ямы устранили в деревнях Орлы, Малая Ильинка и Михали, а также в городе Егорьевск на улицах Профсоюзная. Антипова и Рязанская», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся во всех округах Московской области. После перехода на летнее содержание дорог для этого вида работ используется горячая асфальтобетонная смесь.

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В Дмитрове прошла тренировочная эвакуация в детском саду
24 апреля 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировочную эвакуацию в детском саду округа Дмитровский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка прошла дошкольного учреждения «Солнышко» в Яхроме.

«Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы ребята всегда сохраняли спокойствие в сложной ситуации и старались находить из неё выходы. Эвакуация прошла спокойно, без паники, а персонал отработал все действия грамотно и слаженно. После тренировки огнеборцы объяснили какие поступки могут привести к случайным возгораниям, и как это может быть опасно для здоровья. Также детям рассказали, что во время проведения эвакуации обязательно нужно слушаться взрослых и выполнять их распоряжения, чтобы никто не пострадал от огня и дыма», — поделился замначальника ПСЧ-270 Дмитрий Авдошкин.

Стоит отметить, что по окончанию эвакуации детям провели лекцию об пожарном оборудовании и дали возможность познакомиться с ней более детально.

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В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надежным электроснабжением
24 апреля 2024, 13:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Энергетики обеспечили надежным электроснабжением более пятисот потребителей в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ремонт был проведен на высоковольтной кабельной линии, расположенной в микрорайоне Кашира-2, которая оснащает теплом дома на улице Вахрушева, Кржижановского, Садовой, а также детский сад №13 Каширы.

«Специалисты «Мособлэнерго» в апреле выполнили замену кабеля и монтаж соединительных муфт на КЛ-10 кВ. Линия электропередачи протяженностью 500 м. проходит от распределительной подстанции РП-7 до ТП-123 и питает шесть многоквартирных жилых домов и более 70 частных домовладений», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что ремонт проводится в рамках инвестиционные программы, которые направлены на качественное электроснабжение потребителей региона.

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Глава Каширы Шувалов провёл приём жителей городского округа
24 апреля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Каширской администрации прошел прием жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Приём жителей проводил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в общественной приемной партии «Единая Россия».

«Необходимо организовать строительно-техническую экспертизу дома № 2 на улице Береговой в деревне Бурцево. Экспертиза поможет составить объективную картину состояния дома. При необходимости нуждающимся предоставят жилье из маневренного фонда. <…> В деревню Домнинки выедут специалисты для решения вопроса о ремонте муниципального жилого помещения в доме № 4 на улице Новой», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Стоит отметить, что также по просьбе жителей в округе пройдет проверка детской игровой площадки на набережной Оки.

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В Кашире наградили победителей муниципального этапа проекта «Вызов Первых»
24 апреля 2024, 13:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире прошла церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского проекта «Вызов Первых». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В проекте участвовали школьники из первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соревнования на муниципальном этапе проходили в трёх возрастных группах. Две команды школы №4 награждены грамотами, команда-победитель – памятным кубком. Желаем победителям успешно выступить во всех дисциплинах проекта на региональном этапе», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что организатором проекта в муниципалитете выступает отделение «Движения Первых» городского округа Кашира.

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Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка
24 апреля 2024, 12:32

Фото: iStock/vladans

Генпрокуратура РФ добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда.

Краснов отметил, что главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья, а также ликвидация его последствий.

«В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал генпрокурор.

Он заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети. При помощи нее специалисты прогнозируют паводок. При проверке в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов. Краснов отметил, что средства измерения расхода воды не использовались.

Отмечается, что он еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения. Однако принятые меры оказались неэффективными. Он добавил, что пострадали десятки тысяч людей, а их имуществу нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить.

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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