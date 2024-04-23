Подмосковный колледж стал лауреатом Национальной премии по профориентации

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Красногорский колледж стал победителем Национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Эта премия – часть проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Награждение лауреатов состоялось на ВДНХ. Подмосковный колледж первенствовал в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». Проект «Профессии мужества и отваги» на конкурсе представила директор Волоколамского филиала Наталья Вязовская», – отметили в министерстве.Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать профессию. На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые боролись за победу в 25 номинациях. Их авторами стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в сфере профориентации, разработчики индивидуальных школьных проектов.
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