Для подмосковных школьников провели мастер-классы на базе Губернского колледжа

Фото: Министерство образования Московской области
В Губернском колледже прошёл День профориентации для учащихся общеобразовательных учреждений из Серпухова, Коломны, Дмитрова, Королёва и Рузы, сообщает Министерство образования Московской области.
Будущих абитуриентов приветствовала студентка факультета кинологии со своим питомцем, показав навыки дрессировки.
Студенты, обучающиеся по специальности «дошкольное образование», провели мастер-класс и профессиональные пробы по песочной терапии, а также организовали экскурсию для школьников в планетарий.
Студенты, специализирующиеся на поварском и кондитерском деле, продемонстрировали роспись губернских пряников, а будущие учителя, обучающиеся по специальности «изобразительное искусство и черчение», познакомили всех желающих с пуантилизмом — нетрадиционным направлением в живописи.
В результате участники мастер-класса создали авторский арт-объект своими руками. Студенты отделения «Дизайн костюма» провели мастер-класс по макетированию из ткани и росписи ёлочной игрушки.
На мастер-классе по специальности «Технологии индустрии красоты» девочки учились плести косы, а мальчики осваивали виртуальный тренажёр «Солдаматик», где отрабатывали навыки сварки.
Студенты, изучающие специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях», продемонстрировали мастер-класс по оказанию первой помощи на манекене «Гоша».
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Студенты, обучающиеся по специальности «дошкольное образование», провели мастер-класс и профессиональные пробы по песочной терапии, а также организовали экскурсию для школьников в планетарий.
Студенты, специализирующиеся на поварском и кондитерском деле, продемонстрировали роспись губернских пряников, а будущие учителя, обучающиеся по специальности «изобразительное искусство и черчение», познакомили всех желающих с пуантилизмом — нетрадиционным направлением в живописи.
В результате участники мастер-класса создали авторский арт-объект своими руками. Студенты отделения «Дизайн костюма» провели мастер-класс по макетированию из ткани и росписи ёлочной игрушки.
На мастер-классе по специальности «Технологии индустрии красоты» девочки учились плести косы, а мальчики осваивали виртуальный тренажёр «Солдаматик», где отрабатывали навыки сварки.
Студенты, изучающие специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях», продемонстрировали мастер-класс по оказанию первой помощи на манекене «Гоша».
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Дайана Хусинова