Школьникам из Каширы рассказали о законах России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В школах городского округа Кашира учебная неделя началась с традиционной линейки, выноса флага России и исполнения Государственного гимна. В рамках первого занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» была рассмотрена тема «Как пишутся законы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На занятии ученики рассмотрели понятие закона, его важность и разницу между законом и правилом, приводя примеры из повседневной жизни.
В ходе занятия школьники изучили процесс принятия законов, начиная с внесения законопроекта и заканчивая подписанием президентом. Кроме того, они обсудили роли различных участников этого процесса, таких как депутаты, правительство и граждане, и подчеркнули значимость общественного контроля и обсуждения законопроектов.
Старшеклассники приняли участие в игре «напиши закон», где они попробовали себя в роли разных участников процесса принятия законов и предположили, как их вымышленный закон мог бы повлиять на общество.
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В ходе занятия школьники изучили процесс принятия законов, начиная с внесения законопроекта и заканчивая подписанием президентом. Кроме того, они обсудили роли различных участников этого процесса, таких как депутаты, правительство и граждане, и подчеркнули значимость общественного контроля и обсуждения законопроектов.
Старшеклассники приняли участие в игре «напиши закон», где они попробовали себя в роли разных участников процесса принятия законов и предположили, как их вымышленный закон мог бы повлиять на общество.
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Дайана Хусинова