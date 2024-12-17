В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области продолжается ежегодная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие прошло в Мытищах, Волоколамске и Богородском городском округе и собрало более полутора тысяч учащихся и их родителей из Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
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Дайана Хусинова