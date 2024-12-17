В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников

Каждый год в посёлке Белоомут, расположенном в городском округе Луховицы, проходит гастрономический фестиваль «Царская уха». В финале международной премии Russian Event Awards это мероприятие было удостоено диплома второй степени в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.