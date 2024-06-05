Для подмосковных школьников провели урок по электробезопасности

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Занятие по электробезопасности провела компания «Россети — Московский регион» для 60 учеников 7-8 классов Рахмановской школы им. Е.Ф. Кошенкова в Павлово-Посадском городском округе, урок состоялся в рамках акции «Доброе электричество — детям», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Детям рассказали о главных правилах использования электричества в быту, а также о безопасном поведении рядом с находящимися под открытым небом объектами электросетевой инфраструктуры. Кроме того, ребятам объяснили, что такое короткое замыкание, чем оно опасно и как его избежать», — говорится в сообщении.Энергетики уделили особое внимание рискам, которое несёт пренебрежение правилами безопасности в зоне электросетевых объектов, рассказали школьникам, что такое шаговое напряжение, и научили, как из него выйти. Ребята также узнали, как расшифровываются знаки предупреждения об опасности, которые используются в работе с электричеством.
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