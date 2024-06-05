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Для подмосковных школьников провели урок по электробезопасности

05 июня 2024, 12:37
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Занятие по электробезопасности провела компания «Россети — Московский регион» для 60 учеников 7-8 классов Рахмановской школы им. Е.Ф. Кошенкова в Павлово-Посадском городском округе, урок состоялся в рамках акции «Доброе электричество — детям», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.


«Детям рассказали о главных правилах использования электричества в быту, а также о безопасном поведении рядом с находящимися под открытым небом объектами электросетевой инфраструктуры. Кроме того, ребятам объяснили, что такое короткое замыкание, чем оно опасно и как его избежать», — говорится в сообщении.
Энергетики уделили особое внимание рискам, которое несёт пренебрежение правилами безопасности в зоне электросетевых объектов, рассказали школьникам, что такое шаговое напряжение, и научили, как из него выйти. Ребята также узнали, как расшифровываются знаки предупреждения об опасности, которые используются в работе с электричеством.

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#электричество
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#минэнерго мо
В Лосино-Петровском округе проверили ход строительства поликлиники
05 июня 2024, 12:57

Фото: Валерия Тингаева

Поликлинику, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, ход строительства проверили депутаты Госдумы РФ Александр Толмачёв и Анна Полякова, а также замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин и глава округа Сергей Джеглав, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас на объекте выполняются монолитные работы, внутренние инженерные работы и внутренние отделочные работы. Мы планируем завершить все строительно-монтажные работы до конца года и открыть поликлинику в начале следующего года», — сказал Константин Лапин.
Александр Толмачёв отметил важность поликлиники для местных жителей и подчеркнул, что нельзя допускать срыва сроков строительства.

«Важно, что делаем всё вместе с жителями, чтобы уже на старте строительства получить обратную связь, влиять на процессы, если что-то идëт не так. Или наоборот — получаем положительный отклик от людей», — добавил Толмачёв.
Строительство поликлиники ведётся в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и президентской программы «Здравоохранение».

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#строительство
#поликлиника
#лосино-петровский
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Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на ВДНХ
05 июня 2024, 12:49

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Российское общество «Знание» подготовило специально для школьников из Москвы, Подмосковья и Саратовской области активную образовательную и культурную программу.

«Ребята побывали на занятии по актёрскому мастерству от преподавателя Университета «Синергия», актера МХАТ имени М.Горького и художественного руководителя детской театральной студии «Синяя птица» Юрия Коновалова и актеров МХАТ им. М.Горького. После этого школьники отправились на мастер-классы и некоторые из них посетили литературную гостиную. Перед ребятами выступили артисты творческого объединения «Вахтанговский практикум», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что программу убудут менять вторник и четверг: школьники будут посещать лекции на абсолютно разные темы.

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#школьники
#общество
#птица
#минобразования мо
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В Шатуре изменится маршрут автобуса №332к
05 июня 2024, 12:18

Фото: iStock/Drazen Zigic

Схема движения шатурского автобусного маршрута №332к «Радовицкий Мох — метро «Котельники» изменится с 8 июня, конечной точкой вместо метро станет станция МЦД Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Теперь до ближайшей станции метро — «Выхино» — пассажиры смогут доезжать на поездах МЦД-3. Это позволит им сэкономить 17 рублей на проезде в Москву благодаря бесплатной пересадке на метро при оплате проезда картой «Тройка», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что рядом со станицей МЦД Раменское расположен автовокзал, где есть туалет, бесплатный интернет и кресла в зале ожидания, что позволит сделать дорогу более комфортной.

Автобус №332к будет совершать два рейса в сутки.

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#шатура
#автобус
#маршрут
#минтранс мо
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Украинцев призвали готовиться «к жизни в холоде и темноте»
FT: украинцы к зиме будут находиться большую часть суток без света
05 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/StGrafix

Украине следует готовиться «к жизни в холоде и темноте», поскольку зимой жители большую часть суток будут находиться без света. Об этом пишет издание Financial Times.
В субботу власти Украины сообщили об ударах ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в четырёх областях страны. В результате две гидроэлектростанции, по данным «Укргидроэнерго», получили критические повреждения.

Неназванный украинский чиновник после произошедшего призвал граждан готовиться «к жизни в холоде и темноте».

Другой источник газеты заявил, что такие аварийные отключения электричества стали «новой нормой». А один из чиновников правительства Украины подчеркнул, что к зиме жители страны будут проводить без света большую часть суток.

Руководитель отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов заявил, что ожидается повышение тарифов в связи с произошедшими разрушениями аппаратуры. Если не принять никаких мер, утверждает эксперт, к январю украинцы смогут получать электроэнергию только от двух до четырёх часов в сутки.

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#украина
#электричество
#вс рф
#удар
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В Подмосковье открыли четыре капитально отремонтированных детсада
05 июня 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Четыре детских сада открылись после капитального ремонта в Московской области: обновлённые дошкольные учреждения «вернулись в строй» в Лотошине, Одинцове, Павловском Посаде и Бронницах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городе Электросталь Павлово-Посадского округа после капремонта открылся детский сад «Колокольчик». В здании 1982 года постройки был обновлён фасад и входные группы, заменены все коммуникации, а в пищеблоке установлено новое оборудование. Прилегающую территорию благоустроили — установили игровые и спортивные площадки, а также обустроили тротуары и проезда», — говорится в сообщении.
В Одинцове после масштабного ремонта вновь открылся детский сад №55 «Василёк», в Лотошине — детсад №15 «Мечта», а в Бронницах завершились работы по ремонту дошкольного отделения «Радуга» городского лицея.

Всего к началу учебного года в 22 округах Подмосковья планируется открыть 23 отремонтированных детсада.

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#бронницы
#павловский посад
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Дорогу в посёлке Большое Руново ждёт ремонт
05 июня 2024, 11:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В посёлке Большое Руново отремонтируют дорогу на улице Спас-Детчин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«В посёлке прошёл приём жителей в формате выездной администрации. В нём участвовали исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Гудзь, его заместители, депутаты, сотрудники Каширской больницы и другие. Обращения жителей были связаны с ремонтом дорог, освещением улиц, содержанием территорий и муниципального жилья», – говорится в сообщении.
Так, местная жительница Ольга Васильевна рассказала, что с балкона дома осыпается штукатурка. Гудзь поручил заново оштукатурить плиту на балконе жительницы и обследовать входную группу подъезда дома № 27 на улице Южной.

Дорога на улице Спас-Детчин включена в план ремонта на этот год. Работы завершатся до октября. В администрации обещали проинформировать жителей улицы о сроках выполнения работ.

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#московская область
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Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
05 июня 2024, 11:26

Фото: istock / erikreis

В период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Принять участие могут не только профессиональные фотографы, но и любители в возрасте от 18 лет. Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. Он будет проводиться в семи номинациях: уникальная природа, традиции большой страны, лица и поколения, духовные скрепы, архитектура и скульптура, семейные ценности, Мир. Созидание. Жизнь. Специальная номинация конкурса — «Многодетная семья России».

Победители будут отбираться профессиональным жюри. Они получат ценные призы и подарки. Ознакомиться подробнее с условиями участия можно на официальном сайте конкурса.

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В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 1100 ям
05 июня 2024, 11:24

Фото: istock / erikreis

Свыше 1,1 тыс. ям устранили на дорогах в округе Егорьевск и Орехово-Зуевском округе за минувшую неделю, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Орехово-Зуевском округе ямочный ремонт провели на дороге рядом с посёлком 1-го Мая, в посёлке Хвойный, на Советской улице в Куровском и в деревне Сальниково. В округе Егорьевск дорожные ямы ликвидировали в деревнях Михали и Алфёрово, рядом с деревнями Янино и Тимохино, а также на Егорьевском шоссе в районе деревни Юрцово», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области. Для ликвидации дефектов дорожного покрытия используется горячая асфальтобетонная смесь.

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#минтранс мо
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Квартиры получили более 300 дольщиков раменского ЖК-долгостроя «Берёзовая роща»
05 июня 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Более 300 дольщиков проблемного жилого комплекса «Берёзовая роща» в Раменском городском округе уже получили ключи от долгожданных квартир, оформление передачи недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 337 дольщиков», — уточняется в сообщении.
В министерстве напомнили, что жилой комплекс «Берёзовая роща», состоящий из 14 домов, компания-застройщик «Земля Московии» должна была сдать в эксплуатацию в 2014 году. Однако своих обязательств не выполнила. Работы по достройке ЖК были возобновлены в 2022 году при помощи подмосковного Фонда защиты прав участников долевого строительства. Сейчас все дома построены, введены в эксплуатацию и получили кадастровые номера.

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