В 17 подмосковных муниципалитетах начали обновлять системы теплоснабжения

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В 17 городских округах Московской области приступили к модернизации теплоснабжающего хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
Среди округов, где стартовали работы, – Подольск, Балашиха, Богородский, Истра, Наро-Фоминский, Одинцовский, Люберцы, Серебряные Пруды, Лотошино, Звёздный городок, Коломна, Лосино-Петровский, Королёв, Лыткарино, Волоколамск, Краснознаменск и Ступино.
Всего в этом году в регионе в рамках Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» модернизируют 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 км теплосетей. Программу выполняют за счёт средств регионального бюджета, она затронет каждый городской округ.
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Всего в этом году в регионе в рамках Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» модернизируют 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 км теплосетей. Программу выполняют за счёт средств регионального бюджета, она затронет каждый городской округ.
«Программа модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья, к реализации которой мы приступили, разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные будут реализованы в этом году. Это 158 мероприятий на сумму 12 млрд рублей. Кроме того, планируем включить в госпрограмму ещё 310 км теплосетей», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.706 долгосрочные мероприятий на 84 млрд рублей, по его словам, рассчитаны до 2029 года. 201 мероприятия начнут реализовывать уже в этом году. Обновление ждёт 108 котельных и центральных тепловых пунктов, 273 км тепловых сетей.
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Лора Луганская