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В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями

31 мая 2024, 12:51
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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График встреч газового участкового с жителями в июне текущего года опубликовали на сайте компании «Мособлгаз», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.


«В ходе встреч газовые участковые расскажут жителям о техобслуживании газового оборудования в многоквартирных домах, а также ответят на все вопросы, связанные с газовой техникой. В графике указана дата, а также время и место, где будут проводиться встречи», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что газовые участковые — это мастера, которые организуют техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Московская область разделена примерно на 150 газовых участков, за каждый из которых отвечает семь мастеров. Они следят за исправностью оборудования, выявляют нарушения эксплуатации и устраняют неисправности.

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#мособлгаз
#газоснабжение
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье проведут экологический фестиваль
31 мая 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

«Экофест-2024» состоится в пятницу, 7 июня, в Одинцовском городском округе, праздник приурочен ко Дню эколога, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В этом году мероприятие пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Основной темой фестиваля станет наука и экология. Мы призываем объединить науку, культуру и образование для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
Для гостей фестиваля разработана разнообразная насыщенная программа. В неё войдут мастер-классы по изготовлению бумажного змея и льняной куклы, научные опыты, а также экологический квест. Кроме того, гостям покажут, как делать бумагу и научат пользоваться специальными аппаратами с кормом для уток и белок.

Ожидается, что в экологическом фестивале примут участие около 500 человек.

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#экологическая акция
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#парк
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В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия
31 мая 2024, 12:32

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Отмечается, что при размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения специальной военной операции.

В записке к проекту уточняется, что для укрытия всего населения недостаточно имеющихся в России защитных сооружений, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели.

Возведение убежищ с применением полносборных конструкций станет новым способом укрытия для населения России.

Такие мобильные убежища имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. В частности, их можно перевозить в разные места, а также размещать на небольших ограниченных участках местности.

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#защита
#безопасность
#население
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Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запустят подкаст «Дорога в Лавру»
31 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля «Дорога в Лавру».
«Дорога в Лавру» — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем. На протяжении всей нашей истории другого пути выстоять и сохранить Отечество не было», — рассказал в беседе с РИА Новости казначей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Архипп (Шаханов).

Также в подкасте расскажут о роли Сергия Радонежского в становлении русского государства и о значимости возвращения иконы «Троица» Андрея Рублёва в церковные стены.

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#икона
#подкаст
#церковь
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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
Кабмин: закон о запрете вейпов может поспособствовать росту нелегального оборота
31 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/Igor Ilkov

Законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота и требует концептуальной переработки. Информация следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.
В российском правительстве уточнили, что с учетом данного фактора законопроект требует переработки.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в стране. Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.

Стоит отметить, что запрет на курение вейпов вызвал скандал в одной из семей Калининграда. В апреле текущего года две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.

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#сигареты
#курение
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#дома
#вейп
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В Подмосковье расширили доступ к сервису каршеринга
31 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Youngoldman

Ещё три зоны в Московской области подключили к сервису каршеринга, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Теперь начать и завершить аренду автомобиля пользователи каршеринга могут в Подольске, Домодедове и аэропорту Жуковский», — отмечается в сообщении.
Ранее сервис каршеринга был открыт в Дзержинском, Лобне, Раменском, Ивантеевке, Жуковском, Щёлкове, Лыткарине и Железнодорожном.

Отмечается, что пользователи каршеринга могут воспользоваться поминутным или фиксированным тарифом, взять абонемент или пакет от двух часов до семи дней.

Ранее сообщалось, что на трассах Московской области установили более пяти тысяч знаков направления поворотов, работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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#каршеринг
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Новые современные очистные сооружения заработают в Кашире
31 мая 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Современные очистные сооружения заработают для 46 тысяч жителей Каширы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Глава Каширы Михаил Шувалов проконтролировал ход проведения работ совместно со специалистами.

«В настоящее время на объекте работает 61 человек и 5 единиц техники. Осуществляются армирование и монтаж опалубки стен биологического реактора. Проводится монтаж опалубки фундаментов 2 захватки здания механического обезвоживания ила и воздуходувок. Выполняется обмазочная гидроизоляция. Идет устройство котлованов под фундаменты здания доочистки», — поделились в пресс-службе.

Новый комплекс будет обслуживать Каширы, ​микрорайона Ожерелье, посёлков Новоселки и Зендиково.

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#комплекс
#человек
#кашира
#строительство
#очистные сооружения
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Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть
31 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/romrodinka

Завтраки, обеды и полдники в школах Московской области проходят проверку искусственным интеллектом, нейросеть контролирует качество еды по фотографиям, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Еженедельно нейросеть анализирует около 15 тысяч фотографий блюд, которые подают в школьных столовых. Когда ИИ выявляет недочёты, информация проверяется. Если она подтверждается, школа ликвидирует нарушения», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Она добавила, что этот проект реализуется с начала учебного года и он уже принёс значительные результаты: в частности, количество жалоб на школьное питание, поступающих от учеников и их родителей, снизилось почти на десять процентов.

В министерстве уточнили, что работники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в сервис «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознаёт блюда и сопоставляет с меню, которое утвердил Роспотребнадзор. Точность проверок составляет 97-94%.

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#школьное питание
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#московская область
#подмосковье
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В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита яблок в стране
Россельхознадзор: дефицита яблок в стране не будет
31 мая 2024, 11:15

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

В Россию завезут яблоки из шести соседних стран. Об этом в рамках Всероссийского зернового форума сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

Он также добавил, что на российском рынке не ожидается ни роста цен, ни уж тем более яблочного дефицита.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков в мае в РФ будет дефицит яблок. Кроме того, была информация о планах российского Минсельхоза ввести из-за заморозков федеральный режим ЧС.

К слову, в прошлом году в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» участники сдали на переработку более двух тысяч кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов.

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#россия
#минсельхоз
#яблоки
#фрукты
#дефицит
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На дорогах Подмосковья установили более 5 тысяч знаков направления поворота
31 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше пяти тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на трассах Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах Московской области. Знаки направления поворота устанавливаются на поворотах с радиусом меньше 30 метров и на крутых виражах», — пояснил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что до конца года планируется установить ещё около 5 тысяч знаков направления поворота.

В настоящее время больше всего шевронов установлено в Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в округе Солнечногорск.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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