В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
График встреч газового участкового с жителями в июне текущего года опубликовали на сайте компании «Мособлгаз», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В ходе встреч газовые участковые расскажут жителям о техобслуживании газового оборудования в многоквартирных домах, а также ответят на все вопросы, связанные с газовой техникой. В графике указана дата, а также время и место, где будут проводиться встречи», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что газовые участковые — это мастера, которые организуют техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Московская область разделена примерно на 150 газовых участков, за каждый из которых отвечает семь мастеров. Они следят за исправностью оборудования, выявляют нарушения эксплуатации и устраняют неисправности.
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Лев Каштанов