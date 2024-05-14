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В Подмосковье с начала года реконструировали 17 км ЛЭП

14 мая 2024, 11:57
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Семнадцать километров линий электропередачи реконструировали в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.


«Работы проводятся в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Благодаря реконструкции ЛЭП обеспечение электроэнергией было улучшено более чем у 15 тысяч потребителей, которые проживают как многоквартирных, так и в частных домах», — отмечается в сообщении.
Всего по программе в столичном регионе должно быть реконструировано 24 с половиной километра линий электропередачи. Преимущество при выполнении этих работ отдаётся тем районам, откуда поступает больше жалоб по качеству электроснабжения.

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В Наро-Фоминске прошло совещание по вопросам благоустройства и соцподдержки
14 мая 2024, 12:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске состоялось еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили план работы на текущую неделю. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В рамках еженедельного совещания были подняты вопросы жителей по темам благоустройства экологии, социальной поддержки и культурно-массовым мероприятиям.

«Территориальные управления проконтролируют работу по ямочному ремонту в Наро-Фоминском городском округе. Теплоснабжающим организациям управляющих компаний нужно пересмотреть график останова котельных, приступить к подготовке к отопительному периоду 2024-2025», — подчеркнул замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.

В Общественной Приёмной органов исполнительной власти 15 мая пройдет личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников СВО. Также в рамках подготовки ко дню города была подготовлена праздничная программа и афиши.

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#наро-фоминск
#администрация
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ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек
14 мая 2024, 12:34

Фото: iStock/Chinnapong

Около 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в текущем году в Московской области, 34 тысячи из них — выпускники, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Всего в этом году ЕГЭ (в регионе — прим. ред.) сдадут около 39 тысяч человек, из которых порядка 34 тысяч – выпускники подмосковных школ. Всего в Московской области будет работать 264 пункта сдачи ЕГЭ», — сказал Брынцалов.
Он напомнил, что ЕГЭ в этом году пройдёт по новым правилам: один экзамен по любому из предметов можно будет пересдать до начала приёмной кампании в вузах. При этом надо иметь в виду, что при пересдаче первый результат экзамена аннулируются — вне зависимости от того, хуже он был или лучше.

Отмечается, что самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году в Московской области стали иностранные языки, информатика и обществознание.

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#егэ
#мособлдума
#игорь брынцалов
#экзамены
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Рэпер Vacío, обещавший пойти в армию после голой вечеринки, сбежал из России
Рэпер Vacío сбежал из России
14 мая 2024, 12:12

Фото: iStock/inewsistock

Рэпер Vacío (Николай Васильев) не явился в военкомат, оказалось, что он спешно покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник в окружении артиста.
Согласно сообщению, молодой человек улетел из России в США. По словам его знакомого, VACÍO расстроился из-за маленьких просмотров его последнего клипа и решил, что в России его не любят, и он не может ответить родине тем же.

Издание уточняет, что рэпер опубликовал свой последний клип на трек «Дорама» две недели назад. За это время он набрал всего 22 тысячи просмотров.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Попов пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако на одной из опубликованных фотографий с вечеринки, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве, после чего получил повестку в армию.

Военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Васильева негодным для военной службы. Однако столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию. Туда он должен был отправиться во время весеннего призыва текущего года.

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#сша
#дело
#ночь
#человек
#военкомат
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Риелтор Апрелев объяснил запрет объявлений о сдаче квартир «только для славян»
Риелтор Апрелев: собственник вправе отказать любому человеку в аренде жилья
14 мая 2024, 11:17

Фото: iStock/LENblR

Солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о вакансиях и сдаче квартир с припиской «только для славян». Такое решение было принято в связи с тем, что подобные объявления незаконны, противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы.
Если люди не хотят сдавать жильё иностранным гражданам, то они и не будут этого делать – просто в объявлении они не станут указывать «только для славян», заявил в беседе с «Радио 1» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Данный вопрос, по его словам, никак не связан с национальностью. У всех арендодателей есть собственные перечни требований, опираясь на которые они могут отказать любому человеку. Обычно при сдаче недвижимости собственники узнают у потенциальных жильцов, где они работают, какой имеют уровень дохода, где они зарегистрированы и с какой целью находятся в Москве.

При этом, если арендодатель готов сдать жильё гражданам ближнего зарубежья, то он существенно выигрывает в ставке. Реальные рыночные предпочтения таковы, что ставка найма растёт примерно на 5-10%, если квартиры сдаются мигрантам. Такая же ситуация наблюдается, например, при сдаче жилья людям с домашними питомцами. Если собственник заинтересован в получении большей ежемесячной прибыли, то он должен быть готов к сдаче квартиры иностранным гражданам, подчеркнул Апрелев.

Говоря о возможных жалобах иностранцев на отказ в сдаче жилья, риелтор заявил, что такое маловероятно. Жалобы неуместны, поскольку собственник вправе выбирать, кому сдавать своё жильё.

«Человек (арендодатель – ред.) должен понимать надёжность плательщика, где он работает, на каких условиях будет снимать жильё, потому что это его имущество и он его, по сути, доверяет людям, которые будут там жить. Естественно, он прописывает все требования, связанные с сохранностью, но помимо этого, у него ещё есть отношения с соседями, ответственность перед ними за то, как нарушаются или не нарушаются правила проживания. Очень много нюансов, но в договорах они все прописываются. Наверное, человек не откажет только по принципу того, что это иностранец. Скорее всего, это происходит по отношению к образу жизни и рискам, которые возникают у человека, когда он сдаёт жильё людям из зарубежья. Здесь, конечно, риски выше. Но речь идёт не о нарушении прав человека, а об обычаях делового оборота и практике, связанной с тем, что не всегда люди из зарубежья принимают все те ценности, которые важны для собственника жилья», – заключил Апрелев.

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#мигранты
#запрет
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Анестезиолог-реаниматолог купила квартиру в Ленинском городском округе
14 мая 2024, 10:32

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Врач из Перми купила квартиру в Подмосковье в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Последние 3 года из общего 10-летнего стажа Анита Кайсина работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр».

«В моей специальности есть нюанс. Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 грамм. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается.», — отметила женщина.

Программой «Социальная ипотека» могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. С условиями получения ипотеки можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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#подмосковье
#женщина
#социальная медики
#ленинский городской округ
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В Серебряных Прудах стартовала проверка грузовиков и автобусов
14 мая 2024, 10:12

Фото: iStock/IvanSpasic

Рейд по профилактике нарушения режима работы и отдыха водителями грузовиков и пассажирского транспорта проводят в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Рейд «Тахограф», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей пассажирского и грузового транспорта, проводится с 13 по 19 мая. Полицейские проверяют, установлен ли тахограф на автомобилях, выходящих на линию», — говорится в сообщении.
Если в ходе проверки выясняется, что на транспортном средстве нет тахографа, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности.
Тахограф — специальное устройство, которые измеряет и фиксирует параметры движения автомобиля, а также режим труда и отдыха водителя. Согласно правилам, тахографами должны быть оснащены грузовики массой более трёх с половиной тонн и все автобусы.

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#серебряные пруды
#проверка
#автобусы
#грузовик
#рейд
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Суд арестовал производителя катеров для Минобороны
Арбитражный суд Ярославской области арестовал Ярославский судостроительный завод
14 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Ярославской области арестовал ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что решение об аресте было принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».

ЯСЗ является частным предприятием, которое выпускает буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, скоростные катера и катера на воздушной подушки. Также в рамках гособоронзаказа оно строит катера и корабли для Минобороны.

Заявление в суд поступило ещё 25 апреля, тогда же был наложен арест. Не сообщается, что стало поводом для претензий ведомства. Следующее заседание по этому делу назначено на 27 мая.

Издание РБК, расследуя детали этого дела, не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», но узнало, что копания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владела почти 20% ЯСЗ.

По словам неназванного источника издания, 95% акций завода распределены между «Лидер Гарантом», «Финсудпромом» и еще двумя фирмами. А ещё одна акция ЯСЗ принадлежит Минпромторгу.

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#суд
#арест
#производство
#минобороны рф
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В Химках мужчина дал объявление о продаже машины и ограбил покупателя на 28 млн рублей
14 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Полиция задержала в Химках 24-летнего приезжего из Краснодара по подозрению в разбойном нападении, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже дорогой иномарки. С ним связался потенциальный покупатель. Злоумышленник выслал ему фотографии машины и документов на неё и назначил встречу для заключения сделки.

«По договорённости, сделка должна была произойти в офисе на улице Германа Титова. Там лжепродавец встретился с покупателем, убедился, что деньги при нём, а потом внезапно распылил покупателю в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с деньгами и сбежал. Ущерб составил 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. В его съёмной квартире в Химках были найдены украденные деньги, но не вся сумма — часть он успел потратить на личные нужны и погашение кредитов.

Задержанный рассказал, что у него нет машины, которую он «продавал». Для того, чтобы обмануть потенциального покупателя, он зашёл в автосалон, где и сделал фотографии машины и документов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».

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#химки
#разбой
#криминал
#полиция
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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила три балла
14 мая 2024, 09:35

Фото: iStock/Zolnierek

Интенсивность дорожного трафика на территории Московской области по состоянию на утро вторника, 14 мая, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения транспорта отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области этим утром выехало свыше 849 тысяч машин: это на два процента меньше, чем фиксировалось в среднем в минувшем месяце.

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#дороги
#трафик движения
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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