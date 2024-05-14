В Подмосковье с начала года реконструировали 17 км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Семнадцать километров линий электропередачи реконструировали в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Работы проводятся в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Благодаря реконструкции ЛЭП обеспечение электроэнергией было улучшено более чем у 15 тысяч потребителей, которые проживают как многоквартирных, так и в частных домах», — отмечается в сообщении.Всего по программе в столичном регионе должно быть реконструировано 24 с половиной километра линий электропередачи. Преимущество при выполнении этих работ отдаётся тем районам, откуда поступает больше жалоб по качеству электроснабжения.
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